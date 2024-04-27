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        Haberler Gündem İzmir’de tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki büyük yangın kontrol altına alındı - Öne Çıkan Haberler

        İzmir’de tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki büyük yangın kontrol altına alındı

        İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan 2 katlı tekstil deposu alevlere teslim oldu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı. Depoda soğutma çalışmalarına geçildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 23:54 Güncelleme: 27.04.2024 - 23:58
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        angın, akşam saatlerinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı Veysel Çıkmaz Sokak’ta bulunan 2 katlı tekstil deposunda meydana geldi. Deponun alevlere teslim olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Gökyüzünü kaplayan dumanlar metrelerce uzaklıktan görünürken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

        SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

        Herhangi bir yaralanma olayının olmadığı ve soğutma çalışmalarına geçildiği yangın nedeniyle depoda büyük çaplı maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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        #İzmir
        #Kemeraltı Çarşısı
        #haberler
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