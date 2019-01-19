İzmit Belediyespor: 84 - Galatasaray: 86

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Ergin Sarı, Ozan Gönen, Halil Erkoç

İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 9, Ferda Yıldız 1, White 26, Melike Bakırcıoğlu 13, Marina Baş 11, Hart 4, Gizem Yavuz 14, Nazlıcan Ölçek, Ceyda Sinan 6

Galatasaray: Eda Şahin, Şerife Alperi Onar 19, İrem Naz Topuz, Sinem Ataş, Işıl Alben 16, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Abdi 8, İnci Güçlü 2, Grigalauskyte 10, Macaulay 12, Sude Yılmaz, Jefferson 17

1. Periyot: 25-24

Devre: 43-48

3. Periyot: 58-60

Normal süre: 77-77

Normal süresi 77-77 berabere biten maçı kazanan Galatasaray, bu sonuçla ligde 9. galibiyetini alırken, İzmit Belediyespor 9. kez mağlup oldu.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, 26 sayı ile İzmit Belediyespor takımından White oldu.