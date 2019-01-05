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Bilzarian, Okkalı'nın hikayesini gülen emoji ile yanıtladı. Bunun üzerine Okkalı, Ömer ise Dan Bilzerian'a "Selam Dan Bilzerian. Ben senin çok büyük bir hayranınım, ABD'ye gelmek istiyorum fakat bu pek mümkün gözükmüyor. Yardımcı olabilir misin?" mesajını gönderdi.