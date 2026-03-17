İZSU 17 Mart baraj doluluk oranı: İzmir barajlarının güncel verileri belli oldu!
İzmir barajlarının son durumu, İzmirli vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İzmir'de planlı su kesintileri yapılmaya devam ederken, barajlardaki su oranı merak ediliyor. Kış aylarında etkili olan yağışlar sayesinde su seviyesi yükselişini sürdürüyor. Peki, İZSU verileri ile 17 Mart 2026 baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte ayrıntılar...
İzmir barajlarının su seviyesi araştırmaları hız kazandı. İzmirli vatandaşlar, kentin içme su kaynağı olan 5 barajın son durumunu merak ediyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarının güncel su seviyesi netlik kazandı. Bu kapsamda “İZSU 17 Mart 2026 İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusu yanıt buldu. İşte detaylar haberimizde...
İZSU 17 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan verilere göre 17 Mart 2026 İzmir barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 66,51 seviyesinde ölçüldü.
İZMİR BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Tahtalı Barajı: yüzde 40,25
Balçova Baraj: yüzde 94,32
Ürkmez Barajı: yüzde 100
Gördes Barajı: yüzde 28,32
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 69,64