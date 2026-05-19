İZSU 19 Mayıs baraj doluluk oranları: İzmir barajlarında son durum ne?
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte İzmir'de yaşayan vatandaşların gözü barajlardaki su seviyelerine çevrildi. Kentin su kaynaklarının güncel durumu merak edilirken, 19 Mayıs tarihine ait doluluk oranları İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşıldı. Açıklanan verilere göre, şehrin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları son durumu ortaya koydu. Peki, İzmir'de barajların doluluk seviyesi hangi noktada? İşte ayrıntılar…
Giriş: 19 Mayıs 2026 - 09:44
İZSU 19 MAYIS BARAJ DOLULUK ORANI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan son verilere göre, İzmir barajlarındaki su seviyesi yüzde 72,96 olarak açıklandı.
İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM
Tahtalı Barajı: Yüzde 54,59
Balçova Barajı: Yüzde 94,94
Ürkmez Barajı: Yüzde 97,55
Gördes Barajı: Yüzde 41,36
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: Yüzde 76,38