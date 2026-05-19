Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İZSU 19 Mayıs baraj doluluk oranları: İzmir barajlarında son durum ne?

        İZSU 19 Mayıs baraj doluluk oranları: İzmir barajlarında son durum ne?

        Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte İzmir'de yaşayan vatandaşların gözü barajlardaki su seviyelerine çevrildi. Kentin su kaynaklarının güncel durumu merak edilirken, 19 Mayıs tarihine ait doluluk oranları İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşıldı. Açıklanan verilere göre, şehrin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları son durumu ortaya koydu. Peki, İzmir'de barajların doluluk seviyesi hangi noktada? İşte ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 09:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Havaların giderek ısınmasıyla birlikte İzmir’de yaşayanların en çok merak ettiği konuların başında barajlardaki su miktarı yer alıyor. “Barajlarda ne kadar su kaldı?” sorusu gündemdeki yerini korurken, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 19 Mayıs 2026 tarihine ait güncel doluluk oranlarını paylaştı. Açıklanan son verilere göre barajlardaki mevcut durum netleşti. İşte ayrıntılar…

        2

        İZSU 19 MAYIS BARAJ DOLULUK ORANI

        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan son verilere göre, İzmir barajlarındaki su seviyesi yüzde 72,96 olarak açıklandı.

        3

        İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM

        Tahtalı Barajı: Yüzde 54,59

        Balçova Barajı: Yüzde 94,94

        Ürkmez Barajı: Yüzde 97,55

        Gördes Barajı: Yüzde 41,36

        Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: Yüzde 76,38

        4
        ÖNERİLEN VİDEO

        6 Şubat deprem davasında kırmızı bültenle aranan müteahhidin Tayland'dan iade edildi

        Adana'da, Türkiye'nin yüreğini kavuran 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan ve 40 kişinin hayatını kaybettiği Sami Bey Apartmanı davasının firari sanığı Abdullah Aybaba'nın Tayland'dan Türkiye'ye iadesi sağlandı. Aybaba, Türkiye'ye getirildi. (Anka)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        "Savaş durumunun devamı halinde başka cepheler açılacak"
        "Savaş durumunun devamı halinde başka cepheler açılacak"
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        İşe iade davasında kıdem hesabı
        İşe iade davasında kıdem hesabı
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Beraat etti
        Beraat etti
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        ABD'de İslam Merkezi'ne saldırı
        ABD'de İslam Merkezi'ne saldırı
        "Getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak"
        "Getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak"