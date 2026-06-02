İZSU 2 Haziran baraj doluluk oranları: İzmir barajlarında ne kadar su kaldı?
Haziran ayının gelmesiyle birlikte yaz sıcakları etkisini artırmaya başladı. Son aylarda yaşanan yağışlı sürecin ardından sıcaklıkların hızlı yükselişi, İzmirli vatandaşlarda "su sıkıntısı yaşanır mı?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan son veriler de kentteki su kaynaklarının mevcut durumuna ışık tuttu. İşte detaylar...
Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte hava sıcaklıkları giderek yükselirken, son aylarda etkili olan yağışlı dönemin ardından gelen ani ısınma dikkat çekti. Bu durum, İzmir’de yaşayan vatandaşlar arasında “su sıkıntısı yaşanır mı?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından açıklanan güncel veriler ise kentteki su rezervlerinin son durumuna dair önemli ipuçları sunuyor. İşte merak edilen detaylar...
İZSU 2 HAZİRAN BARAJ DOLULUK ORANI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan son verilere göre, İzmir barajlarındaki su seviyesi yüzde 71,39 olarak açıklandı.
İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM
Tahtalı Barajı: Yüzde 54,29
Balçova Barajı: Yüzde 90,83
Ürkmez Barajı: Yüzde 97,55
Gördes Barajı: Yüzde 41,22
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: Yüzde 73,08