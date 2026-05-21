İZSU 21 Mayıs baraj doluluk oranları: İzmir barajlarında son durum ne?

Kağıthane'de 32 yaşındaki Oğuzhan evinde ölü bulundu: Annesi 'Yavrum gitti' diye ağladı

Kağıthane'de bir bankada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Oğuzhan Haşim (32), akşam saatlerinde babası Faruk Haşim (58) ile yemek yedikten sonra odasına geçti. Sabah işe giden Faruk Haşim, akşam eve döndüğünde oğlunu odasında yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekip... Daha Fazla Göster Kağıthane'de bir bankada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Oğuzhan Haşim (32), akşam saatlerinde babası Faruk Haşim (58) ile yemek yedikten sonra odasına geçti. Sabah işe giden Faruk Haşim, akşam eve döndüğünde oğlunu odasında yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Haşim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda darp ve kesici alet izine rastlanmayan Haşim'in ölümünü şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı. Evde bulunan av tüfeğiyle tabancaya ise polis ekipleri tarafından el konuldu. Cenaze evden çıkarıldığı sırada Haşim'in annesi Sefa A. (51), 'Yavrum gitti' diyerek ağladı. (DHA) Daha Az Göster