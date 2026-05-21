İZSU 21 Mayıs baraj doluluk oranları: İzmir barajlarında son durum ne?
Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte İzmir'de yaşayan vatandaşlar barajlardaki su seviyelerini yakından takip etmeye başladı. Kentin su kaynaklarına ilişkin güncel veriler merak konusu olurken, 21 Mayıs tarihli doluluk oranları İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan son verilere göre, şehrin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları mevcut tabloyu gözler önüne serdi. Peki İzmir'de barajlardaki doluluk oranı ne durumda? İşte detaylar…
Giriş: 21 Mayıs 2026 - 09:50
Sıcaklıkların artmasıyla birlikte İzmir’de yaşayanların gündeminde barajlardaki su seviyesi ilk sıralarda yer almaya devam ediyor. “Barajlarda ne kadar su kaldı?” sorusu sıkça araştırılırken, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 21 Mayıs 2026 tarihine ait güncel doluluk oranlarını paylaştı. Açıklanan veriler, kentin su kaynaklarındaki son durumu net bir şekilde ortaya koydu. İşte detaylar…
İZSU 21 MAYIS BARAJ DOLULUK ORANI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan son verilere göre, İzmir barajlarındaki su seviyesi yüzde 72,67 olarak açıklandı.
İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM
Tahtalı Barajı: Yüzde 54,59
Balçova Barajı: Yüzde 93,9
Ürkmez Barajı: Yüzde 97,55
Gördes Barajı: Yüzde 41,36
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: Yüzde 75,93
Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
