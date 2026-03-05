İzmir barajlarındaki son durum İzmirli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kış aylarında İzmir’e etkili olan yağmur yağışlarının ardından barajlar olumlu yönde yükselişini sürdüyor. İzmir’e içme suyu sağlayan Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarının güncel durumu, İZSU verileri ile belli oldu. Peki, 5 Mart 2026 İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm detaylar...