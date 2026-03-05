Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem İZSU 5 Mart baraj doluluk oranı: İZSU verileri ile İzmir barajlarının su seviyesi yükseldi mi, yüzde kaç oldu? İzmir barajlarında son durum

        İZSU 5 Mart baraj doluluk oranı: İZSU verileri ile İzmir barajlarının güncel durumu belli oldu!

        İzmir barajlarının güncel durumu araştırmaları hız kazandı. İzmir baraj verileri her gün İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yayınlanıyor. İzmir'e su sağlayan 5 barajdan biri olan Ürkmez Barajı yüzde 100 seviyesinde yer alıyor. Peki, 5 Mart İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm ayrıntılar...

        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 09:47
        İzmir barajlarındaki son durum İzmirli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kış aylarında İzmir’e etkili olan yağmur yağışlarının ardından barajlar olumlu yönde yükselişini sürdüyor. İzmir’e içme suyu sağlayan Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarının güncel durumu, İZSU verileri ile belli oldu. Peki, 5 Mart 2026 İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm detaylar...

        İZSU 5 MART BARAJ DOLULUK ORANI

        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan güncel verilere göre 5 Mart 2026 İzmir baraj doluluk oranı yüzde 65,96 seviyesinde yer aldı.

        İZMİR BARAJLARININ GÜNCEL SU SEVİYESİ

        Tahtalı Barajı: yüzde 39,32

        Balçova Barajı: yüzde 90,96

        Ürkmez Barajı: yüzde 100

        Gördes Barajı: yüzde 27,96

        Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 71,56

