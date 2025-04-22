İZZ’den yeni koleksiyon: Biocare kişisel bakım ürünleri
Marka ve iletişim dünyasının profesyonellerinin, duygulara hitap eden ve iz bırakan markalar yaratma hedefiyle yola çıkan İZZ, İzzPerfume's serisine ek İzzBiocare kişisel bakım ürünlerini satışa sunuyor
Giriş: 22.04.2025 - 14:57 Güncelleme: 22.04.2025 - 14:57
IZZ, 2025’e özel İzzBiocare ismi altında yeni serisini satışa sunuyor. Aralarında peeling, şampuan, losyon ve sabundan oluşan ürünler yer alıyor.
İZZ ürünleri online alışveriş siteleri ile bazı mağazalar ve kendi internet sitesi üzerinden satışa sunuluyor.
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