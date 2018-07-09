Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Jack Wilshere, West Ham United'a resmen transfer oldu! Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu'nun raporları doğrultusunda transferi için girişimlere başlanan, daha sonra İstanbul'a gelerek hem tesisleri gezen hem de sarı-lacivertli kulübün kurmaylarıyla görüşen Jack Wilshere, Premier Lig'de kaldı.

Sözleşmesinin bittiği Arsenal'den resmen ayrılan ve bonservisi elinde olan Jack Wilshere'ın üzerinde West Ham United formasıyla görüntüleri, sosyal medyaya düştü! Transferi bir video ile duyurulan Wilshere, yaptığı kısa açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kendimi çok iyi hissediyorum. Birçok insan West Ham'ın benim için ne kadar özel bir kulüp olduğunu bilir."