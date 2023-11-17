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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Jackson Muleka'dan kadro dışı iddialarına yanıt - Beşiktaş Haberleri

        Jackson Muleka'dan kadro dışı iddialarına yanıt

        Beşiktaşlı Jackson Muleka'dan Demokratik Kongo Milli Takımı'ndan kadro dışı bırakıldığı iddialarıyla ilgili açıklama geldi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.11.2023 - 16:30 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:30
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        Kadro dışı iddialarına yanıt
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        Beşiktaş'ta bu sezon yaz kampında iyi bir dönem geçiren ve son oynanan Başakşehir maçında da golünü atan Muleka, ülkesi Demokratik Kongo'nun Moritanya ile oynadığı maçın kadrosu açıklandığında büyük bir sürpriz yaşadı.

        Teknik Direktör Sebastien Desabre, maç öncesi kamp yapılan otelde kadroyu açıkladı. Kadroda adını göremeyen Muleka'nın, maçın oynanacağı stadyuma gitmediği iddia edildi.

        Yaşanan bu gelişmelerin ardından Muleka'nın Teknik Direktör Sebastien Desabre tarafından kadro dışı bırakıldığı iddia edilmişti. Ancak Muleka'dan bu yaşananlarla ilgili sürpriz bir açıklama geldi.

        Jackson Muleka, Sudan ile oynanacak maç için milli takım kadrosundan çıkarıldığı yönündeki söylentileri yalanladı.

        Beşiktaş'ın genç golcüsü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gördüklerinizin hiçbiri doğru değil, bayrak ve takım her şeyden önce gelir" ifadelerini kullanarak kadro dışı iddialarını kesin bir dille yalanladı.

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