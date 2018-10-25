Ünlü oyuncu Jada Pinkett Smith, önceki gün ‘Facebook Watch’ programına katıldı.

Samimi açıklamalar yapan oyuncu, 1997’de hamile kaldığı için Will Smith’le evlendiklerini söyledi. Annesinin kendisine baskı yaptığını belirten Smith, “Gençtim ve hamileydim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Sadece asla evlenmek istemediğimi biliyordum. Düğünüm olacağı için çok mutsuzdum. Bütün gün ağladım” şeklinde konuştu.

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