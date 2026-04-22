        Haberler Dünyadan Jafaar Jackson: Amcam Michael Jackson beyazlaşmak istemiyordu

        Jafaar Jackson: Amcam Michael Jackson beyazlaşmak istemiyordu

        'Michael' filminde Michael Jackson'ı canlandıran Jafaar Jackson, amcası olan 'Pop Kralı' hakkında en büyük yanlış anlaşılma olduğunu düşündüğü cilt beyazlaşması üzerine konuştu

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 11:27 Güncelleme:
        "Aslında hiç beyazlaşmak istemiyordu"

        Biyografik film 'Michael'da amcası Michael Jackson'ı canlandıran Jaafar Jackson, 2009'da hayatını kaybeden 'Pop Kralı' hakkında en büyük yanlış anlaşılma olarak nitelendirdiği konuyu gündeme taşıdı.

        24 Nisan'da vizyona girecek olan filmin 29 yaşındaki başrol oyuncusu, önceki gün gerçekleştirilen filmin Los Angeles'taki galasında kırmızı halıda konuştu. Muhabirin, "Amcanızla ilgili en büyük yanlış anlama nedir sizce?" sorusuna Jafaar, "En büyük yanlış anlama mı? Bence onun beyaz olmak istediği düşüncesi. Bu büyük bir yanlış anlama" diye yanıt verdi.

        “Bu film sizin bunun ne olduğunu anlamanızı sağlıyor. Biliyorsunuz, vitiligo onun hayatında önemli bir rol oynadı" diyen Jafaar, "Pek çok insan bunun ne olduğunu gerçekten anlamıyor. Ve o, küçük yaşlardan itibaren bununla mücadele ediyordu" ifadesini kullandı.

        VİTİLİGO NEDİR?

        Vitiligo, cildin rengini veya pigmentasyonunu kaybetmesine neden olan bir hastalık olarak tanımlanıyor. Bu hastalıkta, ciltte makül veya leke adı verilen pürüzsüz beyaz veya açık renkli alanlar ortaya çıkıyor. Beyazlıklar ve açık renkli lekeler genellikle ellerde, kollarda, ayaklarda ve yüzde başlıyor. Dünya genelinde nüfusun yaklaşık yüzde 1'inde vitiligo bulunuyor.

        Michael Jackson'a 1980'lerin ortasında vitiligo teşhisi konulduğu, hastalığın yarattığı lekeli görüntüyü eşitlemek için, sanatçının beyazlatıcı kremler ve yoğun makyaj kullandığı biliniyor. Kullandığı kremlerin, cilt renginin tamamen açılmasına neden olduğu düşünülüyor.

        Jackson, 1993 yılındaki Oprah Winfrey'e verdiği röportajında beyaz olmak istemediğini, cildinin bir hastalık nedeniyle renk değiştirdiğini açıkça ifade etmişti.

        Medyada uzun süre beyaz olmak için derisini değiştirdiği yönünde iddialar çıksa da, otopsi raporları ve dermatoloğu Arnold Klein, şarkıcının vitiligo teşhisini doğrulamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem -19 Nisan 2026 (Savaş Trump'ı Koltuğundan Edecek Mi?)

        Trump destekçilerinde savaş çatlağı. ABD'de "önce İsrail" tartışması. Trump hem savaşı hem koltuğunu mu kaybediyor? İran halkı ne düşünüyor? ABD ve İran: Bu savaşın bir galibi var mı? Savaş Trump-Netanyahu'nun sonunu mu getirecek? Netanyahu için sonun başlangıcı mı? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuva...
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Ondan geriye sadece görüntüler kaldı...
        Görsel tasarımında yeni dönem!
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Gözler Merkez Bankası'nda
        Kapak kızları
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Bir kasaba 'olmayan' katilden kaçtı!
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
