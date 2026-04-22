Jafaar Jackson: Amcam Michael Jackson beyazlaşmak istemiyordu

Biyografik film 'Michael'da amcası Michael Jackson'ı canlandıran Jaafar Jackson, 2009'da hayatını kaybeden 'Pop Kralı' hakkında en büyük yanlış anlaşılma olarak nitelendirdiği konuyu gündeme taşıdı.

Jafaar Jackson

24 Nisan'da vizyona girecek olan filmin 29 yaşındaki başrol oyuncusu, önceki gün gerçekleştirilen filmin Los Angeles'taki galasında kırmızı halıda konuştu. Muhabirin, "Amcanızla ilgili en büyük yanlış anlama nedir sizce?" sorusuna Jafaar, "En büyük yanlış anlama mı? Bence onun beyaz olmak istediği düşüncesi. Bu büyük bir yanlış anlama" diye yanıt verdi.

“Bu film sizin bunun ne olduğunu anlamanızı sağlıyor. Biliyorsunuz, vitiligo onun hayatında önemli bir rol oynadı" diyen Jafaar, "Pek çok insan bunun ne olduğunu gerçekten anlamıyor. Ve o, küçük yaşlardan itibaren bununla mücadele ediyordu" ifadesini kullandı.

VİTİLİGO NEDİR? Vitiligo, cildin rengini veya pigmentasyonunu kaybetmesine neden olan bir hastalık olarak tanımlanıyor. Bu hastalıkta, ciltte makül veya leke adı verilen pürüzsüz beyaz veya açık renkli alanlar ortaya çıkıyor. Beyazlıklar ve açık renkli lekeler genellikle ellerde, kollarda, ayaklarda ve yüzde başlıyor. Dünya genelinde nüfusun yaklaşık yüzde 1'inde vitiligo bulunuyor.

Michael Jackson'a 1980'lerin ortasında vitiligo teşhisi konulduğu, hastalığın yarattığı lekeli görüntüyü eşitlemek için, sanatçının beyazlatıcı kremler ve yoğun makyaj kullandığı biliniyor. Kullandığı kremlerin, cilt renginin tamamen açılmasına neden olduğu düşünülüyor.

Jackson, 1993 yılındaki Oprah Winfrey'e verdiği röportajında beyaz olmak istemediğini, cildinin bir hastalık nedeniyle renk değiştirdiğini açıkça ifade etmişti.

Medyada uzun süre beyaz olmak için derisini değiştirdiği yönünde iddialar çıksa da, otopsi raporları ve dermatoloğu Arnold Klein, şarkıcının vitiligo teşhisini doğrulamıştı.