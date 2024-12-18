İngiliz otomotiv üreticisi Jaguar Land Rover'ın (JLR) sahibi olan Tata Group'un, bünyesinde çalışan bir mühendisi üretilen otomobillerin güvenliğiyle ilgili endişelerini dile getirdiği için işten çıkardığı ortaya çıktı.

Öyle ki, Tata Group yöneticileri arasındaki gizli e-postalar, Reddit'te kullanıcıların hayatlarının riske atıldığı yönündeki endişelerini paylaşan makine mühendisi Hazar Denli'ye baskı yapılarak işten uzaklaştırıldığını açığa çıkardı.

BBC'ye konuşan Denli, Vietnamlı otomobil üreticisi Vinfast için Tata Technologies tarafından tasarlanan test sürüşü prototiplerinde, süspansiyon sistemi de dahil olmak üzere otomobilin şasisinde uygunsuz tasarlanmış bileşenler tespit ettiğini bildirdi. Buna göre, düşük hızlarda bu parçaların bazıları yerinden çıkıyordu. Denli'ye göre, hızlı bir şekilde çukura girmek gibi durumlarda tekerleklerin hizasının bozularak aracın istemsizce yalpalanmasına ve sürücünün kontrolü kaybetmesine yol açabilecek bir risk yaratıyordu.

ABD'li yetkililer, 28 güvenlik kusuru ve dört kişilik bir ailenin öldüğü kaza raporunun ardından iddialara konu olan otomobili soruşturmaya başladı.

Hazar Denli'ye göre, normalde en az 150 bin km dayanmaları beklenen parçalar, 25 bin km'den daha az bir mesafe kat ettikten sonra arızalanıyordu.

Tüm bunları Tata ve VinFast'taki üst düzey yöneticilere ilettiğini anlatan Denli, hatalı bileşenleri yeniden tasarlamalarını ve daha güvenli, daha kaliteli parçalar üretmelerini tavsiye ettiğini söyledi.

Fakat ne olduysa işte bundan sonra oldu. Taleplerinin maliyetleri keskin bir şekilde artıracağını ve VinFast Group'un otomobilin üretimini ertelemesini gerektireceğini kaydeden Denli, o dönem New York Borsası'nda açılma planları yapan Vinfast'in tüm güvenlik endişelerine rağmen üretime yöneldiğini belirtti.