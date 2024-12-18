İngiliz üretici güvenlik açığını ifşa eden mühendisin görevine son verdi
Küresel otomotiv endüstrisinde son günlerin en çok konuşulan konularından biri, otomobillerdeki güvenlik açığını ortaya çıkaran bir mühendisin işten kovulması oldu. Öyle ki, Tata Technologies'in eski çalışanlarından Hazar Denli, Vietnamlı otomobil üreticisi Vinfast için Tata Technologies tarafından tasarlanan parçaların tasarımlarında hata olduğunun tespit etti. Fakat, tüm bunların şirket yönetimi tarafından görmezden gelinmesi üzerine istifa eden Denli, tespit edilen fakat göz ardı edilen güvenlik açıklarını sosyal medyadan duyurdu. Çok geçmeden Tata'nın bir başka şirketi Jaguar Land Rover'da işe başlayan Denli, ortaya çıkan belgelere göre, eski çalıştığı şirketin Jaguar Land Rover'a baskı yapması sonrası yeni işinden oldu
İngiliz otomotiv üreticisi Jaguar Land Rover'ın (JLR) sahibi olan Tata Group'un, bünyesinde çalışan bir mühendisi üretilen otomobillerin güvenliğiyle ilgili endişelerini dile getirdiği için işten çıkardığı ortaya çıktı.
Öyle ki, Tata Group yöneticileri arasındaki gizli e-postalar, Reddit'te kullanıcıların hayatlarının riske atıldığı yönündeki endişelerini paylaşan makine mühendisi Hazar Denli'ye baskı yapılarak işten uzaklaştırıldığını açığa çıkardı.
ABD'li yetkililer, 28 güvenlik kusuru ve dört kişilik bir ailenin öldüğü kaza raporunun ardından iddialara konu olan otomobili soruşturmaya başladı.
Hazar Denli, şirket içi endişelerini ilk kez Tata Group'un farklı bir bölümünde çalışırken dile getirmişti.
150 BİN KM DAYANMASI GEREKEN PARÇA, 25 BİN KM OLMADAN ARIZALANDI
BBC'ye konuşan Denli, Vietnamlı otomobil üreticisi Vinfast için Tata Technologies tarafından tasarlanan test sürüşü prototiplerinde, süspansiyon sistemi de dahil olmak üzere otomobilin şasisinde uygunsuz tasarlanmış bileşenler tespit ettiğini bildirdi. Buna göre, düşük hızlarda bu parçaların bazıları yerinden çıkıyordu. Denli'ye göre, hızlı bir şekilde çukura girmek gibi durumlarda tekerleklerin hizasının bozularak aracın istemsizce yalpalanmasına ve sürücünün kontrolü kaybetmesine yol açabilecek bir risk yaratıyordu.
Hazar Denli'ye göre, normalde en az 150 bin km dayanmaları beklenen parçalar, 25 bin km'den daha az bir mesafe kat ettikten sonra arızalanıyordu.
Tüm bunları Tata ve VinFast'taki üst düzey yöneticilere ilettiğini anlatan Denli, hatalı bileşenleri yeniden tasarlamalarını ve daha güvenli, daha kaliteli parçalar üretmelerini tavsiye ettiğini söyledi.
Fakat ne olduysa işte bundan sonra oldu. Taleplerinin maliyetleri keskin bir şekilde artıracağını ve VinFast Group'un otomobilin üretimini ertelemesini gerektireceğini kaydeden Denli, o dönem New York Borsası'nda açılma planları yapan Vinfast'in tüm güvenlik endişelerine rağmen üretime yöneldiğini belirtti.
Denli, Tata Technologies'den kendisini başka bir projeye atamasını istedi ancak üst düzey yöneticiler bunu reddetti. Denli, VinFast ile daha fazla ilişkilendirilmemek için geçen yılın mayıs ayında istifa etti ve çok geçmeden Tata Group'a ait olan Jaguar Land Rover'da yeni bir iş buldu.
ŞİRKET GÖRMEZDEN GELDİ, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Güvenlik konusundaki haklı eleştirileri kabul görmeyen Hazar Denli, Reddit hesabından konuya ilişkin, "Başka markalardan tasarladığım her araca binerdim. Her aracın kusuru vardır. Ama Vinfast'a asla binmem ve sevdiklerimin de binmesine izin vermem" açıklamasında bulundu. İşte bu açıklamalardan iki ay sonra Jaguar Land Rover Denli'nin sözleşmesini feshetti.
Denli'nin kovulması sonraı ortaya çıkan belgeler, eski işvereni Tata Technologies'in üst düzey bir yöneticisinin, görevden alınmasını istemek için JLR yöneticileriyle temasa geçtiğini ortaya koyuyor.
Tata Technologies İK direktörü Patrick Flood, Reddit paylaşımlarını gördükten sonra, JLR'nin İK direktörü ve yönetim kurulu üyesi Dave Williams'dan Denli'nin işine son verilmesini istedi.
Ortaya çıkan belgelere göre, Patrick Flood, Williams'a Hazar Denli'nin Vinfast'e yaptığının aynısını JLR'ye de yapabileceği uyarısında bulundu.
İki ismin bu görüşmesinin ardından, Hazar Denli'nin işten çıkarılma süreci başladı.
28 AYRI SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR
Eylül ayında ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Vinfast VF8 hakkında bir soruşturma başlattı. 14 sürücünün 2023 ve 2024'te satın alınan VF8 otomobillerinde Şerit Koruma Yardımı sistemlerinin kusurlu olduğunu bildirmesinin ardından ABD'de satılan 3 bin 118 VinFast aracın incelendiği duyuruldu.
NHTSA, sürücülerin sistemin "karayolu üzerindeki şeritleri tespit etmekte zorluk çektiğini, uygunsuz direksiyon girdileri sağladığını ve sürücü tarafından geçersiz kılınmasının zor olduğunu" bildirdiğini söyledi.
VinFast, bu süreç boyunca NHTSA ile tam işbirliği yapacağını söyledi. VinFast Reuters'e yaptığı açıklamada, şirketin güvenlik standartlarına duyduğu güveni ifade ederek, "Tüm güvenlik endişelerini ciddiye alıyoruz ve durumu yakından izlemeye devam edeceğiz" dedi.
NHTSA tarafından alınan güvenlik sorunlarına ilişkin raporların sayısı son günlerde 28'e yükseldi.