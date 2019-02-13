Jamaika'da A. Campbell ismi ile kendisini medyaya tanıtan bir adam, şans oyunundan 1.2 milyon ABD doları (158,400,000 Jamaika doları) kazandı.

Şans oyunu sonuçlarının belli olmasından 54 gün sonra ödülünü talep eden talihli, hem güvenlik endişesi nedeniyle hem de yakınlarından gizlenmek için Çığlık filmindeki meşhur maske ile ödülünü aldı.

Şanslı adam, 158,400,000 Jamaika dolarını 5 Şubat'ta Kingston'taki Spanish Court Hotel'de düzenlenen törenle teslim aldı.

A. Campbell kazandığı para ile yeni bir ev almak istediğini belirtti.

Jameican Star adlı gazete şans oyunu kazananların yüzlerini ülkedeki suç oranı nedeniyle gizlediklerini bildirdi.

Ulusal Güvenlik sözcüsü Fitz Jackson ise talihlilerin hedef olmaktan korktukları için kimliklerini gizlediklerini ifade etti.

Jamaika'da 8 ay önce kimliğini gizlemek isteyen bir başka kimse de lotodan kazandığı parayı emoji maskesiyle almıştı.