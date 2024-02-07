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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş James Rodriguez için flaş sözler: Kronik sakat - Beşiktaş Haberleri

        James Rodriguez için flaş sözler: Kronik sakat

        Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan James Rodriguez'in hocası, oyunucunun kronik bir sakatlıkla başının belada olduğunu vurguladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.02.2024 - 11:11 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:11
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        Beşiktaş'ın James Rodriguez'i kadrosuna katıp katmayacağı merakla beklenirken, oyuncuyla ilgili flaş açıklama hocasından geldi.

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        James'in şu anda formasını giydiği Brezilya'nın Sao Paulo kulübü teknik direktörü Thiago Carpini, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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        Carpini açıklamalarında, ''James Rodriguez kronik bir hamstring sorunu yaşıyor. Antrenmana çıkıyor, biraz ağrı hissediyor ve 2-3 gün kaçırıyor. Geri döndüğünde en iyi formuna ulaşıyor ve tekrar ağrı hissediyor. Bu, onun duygularını da etkiliyor'' ifadelerini kullandı.

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        Sao Paulo ile 38 maça çıkan James Rodriguez, 6 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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