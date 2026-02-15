Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan James Van Der Beek'in 4,76 milyon dolarlık evi arkadaşlarının yardımıyla aldığı ortaya çıktı

        James Van Der Beek'in 4,76 milyon dolarlık evi arkadaşlarının yardımıyla aldığı ortaya çıktı

        Kanser hastalığından hayatını kaybeden James Van Der Beek'in 4,76 milyon dolarlık evini, ölümünden hemen önce arkadaşlarının yardımıyla aldığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2026 - 14:11 Güncelleme: 15.02.2026 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evini arkadaşlarının yardımıyla almış
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İki yıllık kanser tedavisinin ardından 11 Şubat'ta hayatını kaybeden oyuncu James Van Der Beek'in, ölümünden bir ay önce Teksas'ta 4,76 milyon dolara bir çiftlik satın aldığı öğrenildi. Ölümünün ardından eşi ve 6 çocuğuna destek olunması için bağış kampanyası başlatılan ve 2,5 milyon dolarlık yardım toplanan oyuncunun, pahalı ev satın aldığının öğrenilmesi, bağış kampanyası konusunda kafaları karıştırdı. Ancak 48 yaşında hayata veda eden oyuncunun temsilcisi, satın almanın arkadaşlarının yardımıyla mümkün olduğunu açıkladı.

        Temsilci, "James, Teksas'taki çiftlik için peşinatı, arkadaşlarının yardımıyla bir vakıf aracılığıyla güvence altına aldı, böylece aile kiradan ipotekli eve geçebildi" dedi.

        REKLAM

        Geçen hafta başlarında kolon kanserinden vefat etmesinin ardından, aile dostları, oyuncunun eşi Kimberly ve çocukları için bir GoFundMe hesabı açtı.

        Başlangıçta 500 bin dolarlık bir hedef belirleyen sayfa, dün itibariyle 48 binden fazla bağışla 2,5 milyon doları aşmış durumda. Sitedeki açıklamada şu ifadeler yer alıyor: Bu kaybın ardından Kimberly ve çocuklar belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. James'in tıbbi bakım masrafları ve kansere karşı verdiği uzun mücadele, aileyi maddi olarak zor durumda bıraktı. Evlerinde kalabilmek, çocuklarının eğitimlerine devam edebilmelerini sağlamak ve bu inanılmaz zorlu süreçte bir nebze de olsa istikrarı koruyabilmek için çok çalışıyorlar. Arkadaşlarının, ailesinin ve daha geniş toplumun desteği, önlerindeki yolda ilerlerken çok büyük bir fark yaratacaktır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da park tartışması cinayetle sonuçlandı

        İstanbul Beşiktaş'ta park meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahların çekildiği ve sokak ortasında linç girişimine dönüşen kanlı bir olaya sahne oldu. Bir kişi hayatını kaybetti bir kişi de darp sonucu yaralandı. Dehşet anları ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı  

        #James Van Der Beek
        #ölüm
        #kanser
        #BAĞIŞ
        #yardım
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Otelde yangın faciası!
        Otelde yangın faciası!
        İstanbul 21 derece! Yazdan kalma gibi!
        İstanbul 21 derece! Yazdan kalma gibi!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        3 polisi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar!
        3 polisi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        "Grönland hiç bu şekilde tehdit edilmedi"
        "Grönland hiç bu şekilde tehdit edilmedi"
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Navalny'in ölümünde "kurbağa zehri" iddiası
        Navalny'in ölümünde "kurbağa zehri" iddiası
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?