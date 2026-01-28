Habertürk
        Jannik Sinner, Avustralya Açık'ta yarı finalde - Tenis Haberleri

        Jannik Sinner, Avustralya Açık'ta yarı finalde

        Avustralya Açık'ta Jannik Sinner, Ben Shelton'ı 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. İtalyan raket, yarı finalde Novak Djokovic ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 14:54 Güncelleme: 28.01.2026 - 14:54
        Sinner, Avustralya'da yarı finalde
        Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde İtalyan Jannik Sinner, ABD'li Ben Shelton'ı yenerek yarı finale yükseldi.

        Melbourne kentindeki turnuvanın 11. gününün akşam seansında çeyrek final karşılaşmaları yapıldı.

        Turnuvada son iki yılın şampiyonu tek erkeklerin dünya 2 numarası Sinner, dünya 8 numarası Shelton'ı 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

        Sinner, finale kalma mücadelesinde 10 kez Avustralya Açık şampiyonu olan 4 numaralı seribaşı Sırp raket Novak Djokovic ile karşılaşacak.

