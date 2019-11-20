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Japon çelik üreticisi JFE, Çinli SGIS'ın yarısını 98.2 milyar dolara alıyor

DHA

Japon JFE Holdings, Çinli çubuk çelik üreticisi Guangdong Shaoguan Iron and Steel Songshan (SGIS) şirketinin yüzde 50'sini 98.2 milyar dolara satın almak üzere anlaştı

ÇUBUK ÇELİK

Japonya merkezli çelik şirketi JFE Holdings, Çin'in en büyük çelik şirketi BaoWu Steel Group Corporation Limited ile, şirketin yan kuruluşu, çubuk çelik üreticisi Guangdong Shaoguan Iron and Steel Songshan (SGIS) şirketinin yüzde 50'sini almak üzere anlaştı.

JFE Holdings'den yapılan açıklamaya göre, toplam 98.2 milyar doları bulması beklenen satın alma işleminin Mart ayı sonunda tamamlanması öngörülüyor.

YENİ TESİS KURULACAK

Şirketin açıklamasında, Japon şirketin yatırımıyla kurulacak yeni çelik tesisinin yılda 1.1 milyon ton çubuk çelik üretim kapasiteli olacağı ve Çin'de yüksek nitelikli çelik için öngörülen istikrarlı talebin karşılanmasının hedeflendiği belirtildi.

JFE, Çin'de üretim yapan Japon otomobil üreticilerinin ihtiyaçları olan ve halen Japonya'dan gönderilen nitelikli çubuk çelikleri üretmeyi planlıyor. JFE, bu yatırım ile Çin'de üretim yapan ilk Japon çelik şirketi olacak.

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