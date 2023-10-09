Japon küp testi ile bilinçaltınıza doğru bir yolculuğa çıkın! Hayali çölde neler görüyorsunuz?

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KÜP SİZİ TEMSİL EDİYOR

Küp, egonuzu temsil ediyor. Eğer hayal ettiğiniz küp büyükse, muhtemelen kendinize çok güvenen bir insansınız. Eğer küçükse, büyük olasılıkla utangaç ve mütevazısınız.

Eğer küp yere gömülü ise bu sizin geleceği düşünen, planlamacı biri olduğunuz anlamına gelir. Eğer küp yerde duruyorsa, bu sizin çok iş odaklı biri olduğunuz anlamına gelir. Hareket eden bir küp, sizin kalıpların dışında düşünen ve geleneklerden kaçınan biri olduğunuzu gösterir.