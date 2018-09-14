Anıtkabir’i ziyaretinde Atatürk’ün mozolesinin önündeki saygı duruşu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaretinde karelere yansıyan Türk bayraklı ojesiyle Türkiye’de gündem olan Japonya Prensesi Akiko Mikasa, DEİK Japonya İş Konseyi Başkanı Şerif Tosyalı ile bir araya geldi.

Bu yıl 24’üncüsü gerçekleştirilecek Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı’na ilişkin basın toplantısı öncesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde düzenlenen Mikasa Vakfı Onursal Başkanlık Toplantısı’na katılan Prenses Mikasa, Tosyalı ile düzenlenecek olan ortak toplantı ve Türkiye-Japonya ekonomik ilişkileri üzerine bir süre sohbet etti.

Tosyalı, buluşmayı twitter hesabından da paylaştı.

— Şerif TOSYALI (@seriftosyali) September 13, 2018

Daha sonrasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Japonya İş Konseyi Başkanı Şerif Tosyalı, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tosyalı, Türkiye’de Japon doğrudan sermaye yatırım tutarının 2.2 milyar dolar seviyesine ulaştığını, Türkiye’de faaliyet gösteren Japon firmaların sayısının 195’i bulduğunu ve bu yıl düzenlenecek olan Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı’na 100 civarında Japon CEO’nun katılacağını söyledi.

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