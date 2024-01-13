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        Haberler Ekonomi Teknoloji Japon Renesas, ABDli Transphormu 339 milyon dolara satın alacak - Teknoloji Haberleri

        Japon Renesas, ABDli Transphormu 339 milyon dolara satın alacak

        Japonya'da çip üreticisi Renesas Electronics Corp. ABD merkezli Transphorm Inc. firmasını 339 milyon dolara satın alacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 09:39 Güncelleme: 13.01.2024 - 09:39
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        Japon devinden 339 milyon dolarlık satın alma
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        Çip üreticileri otomobil, bilgisayar ve otomasyon teknolojileri alanlarında artan talebi karşılamak amacıyla dünya geneli yatırımlarına hız kazandırıyor.

        Japon üretici firmadan yapılan açıklamaya göre, Renesas, ABD'li çip üreticisi Transphorm Inc. firmasını toplamda 339 milyon dolara satın alacak.

        Buna göre, Renesas, ABD'li firmanın tedavülde bulunan hissesi başına 5,10 dolar ödeyecek. Satın alma 2024 yılının ikinci yarısında tamamlanacak.

        Renesas, satın almayla ABD'li firmanın daha küçük ve güç açısından daha verimli yongalar üretimindeki galyum nitrür malzeme teknolojisine ulaşabilecek.

        Galyum nitrür yarı iletkenlerinin önemli bir tasarımcısı ve üreticisi kabul edilen Kaliforniya merkezli Transphorm, Japonya'da çip tesisleri işletiyor.

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