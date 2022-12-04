Japonya'nın turnuvada oynadığı müsabakalardan sonra tribündeki çöpleri toplamalarıyla ilgili konuşan Takizawa, "Bu bir Japon kültürü örneği. Bir yeri kullandıktan sonra temizlemek zorundayız. Bu davranışı elbette ülkemizde de yapıyoruz. Çöpleri alıyoruz. Bu kültürel bir şey. Diğer ülkelerin taraftarlarının da aynı davranışı yapmasını isteriz ve bundan dolayı çok mutlu oluruz." dedi.