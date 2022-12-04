Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Japon taraftarlar bunu hep yapıyor!

2022 Dünya Kupası'nda son 16'ya yükselen Japonya'yı desteklemek için Katar'a gelen taraftarlar tüm dünyaya örnek oluyor

ABONE OL
AA
  • Japon taraftarlar bunu hep yapıyor!

    2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki maçların ardından tribünlerdeki çöpleri toplayarak kamuoyunun takdirini kazanan Japon taraftarlar, bu davranışın kültürlerinden geldiğini söyledi.
  • Japon taraftarlar bunu hep yapıyor!

    Japonya, Katar'da düzenlenen turnuvada sergilediği performansın yanı sıra taraftarının ortaya koyduğu örnek davranışla dikkati çekiyor.
  • Japon taraftarlar bunu hep yapıyor!

    E Grubu'nda Almanya ve İspanya'yı mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan ve lider olarak son 16 turuna yükselen Uzak Doğu ülkesinin taraftarları, maçların ardından tribünleri temizleyerek tüm dünyaya örnek oluyor.
  • Japon taraftarlar bunu hep yapıyor!

    Turnuvanın sembolü haline gelen Japonlar, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden diğer ülkelerin taraftarlarını da bu davranışı sergilemeye teşvik ediyor.
  • Japon taraftarlar bunu hep yapıyor!

    "BU BİR JAPON KÜLTÜRÜ ÖRNEĞİ"

    2022 Dünya Kupası'nı yerinde takip eden Japon taraftarlardan Satoru Takizawa ile Guji Nabe, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

     
  • Japon taraftarlar bunu hep yapıyor!

    Japonya'nın turnuvada oynadığı müsabakalardan sonra tribündeki çöpleri toplamalarıyla ilgili konuşan Takizawa, "Bu bir Japon kültürü örneği. Bir yeri kullandıktan sonra temizlemek zorundayız. Bu davranışı elbette ülkemizde de yapıyoruz. Çöpleri alıyoruz. Bu kültürel bir şey. Diğer ülkelerin taraftarlarının da aynı davranışı yapmasını isteriz ve bundan dolayı çok mutlu oluruz." dedi.
  • Japon taraftarlar bunu hep yapıyor!

    Çöpleri yanlarında getirdikleri mavi poşetlere koyarak insanlara hem yardımcı hem de örnek olduklarını aktaran Nabe ise, "Bu Japonya'nın bir kültürü. Kirlettiğimiz yerleri temizlemek zorundayız. İnsanlara yardım etmeliyiz. İspanya maçından sonra ben de stadyumu temizledim. Ganalı bazı taraftarların da tribünlerdeki çöpleri topladığını gördüm ve bundan gurur duydum." diye konuştu.
  • Japon taraftarlar bunu hep yapıyor!

    Katar 2022'de adını son 16 turuna yazdıran Japonya'nın performansına ilişkin değerlendirmede de bulunan Satoru Takizawa, "Bu, yerinde takip ettiğim ilk Dünya Kupası. Almanya ve İspanya'yı yenmemiz çılgıncaydı. Buna inanamıyorum. En iyi 8 takım arasında yer almak istiyoruz. Tabii ki Dünya Kupası'nı kazanmamızı çok isterim ama dürüst olmak gerekirse bu çok zor. Brezilya'yı şampiyonluğun en güçlü adayı olarak görüyorum." şeklinde görüş belirtti.
  • Japon taraftarlar bunu hep yapıyor!

    İspanya maçında elde ettikleri galibiyet karşısında çok heyecanlandığını dile getiren Guji Nabe ise, "Almanya ve İspanya'yı yendik. İnanılmazdı. Dünya Kupası'nda şampiyon olabileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
  • Japon taraftarlar bunu hep yapıyor!

    Katar'da süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile grup aşamasında sergilediği performansla dikkati çeken Japonya, yarın son 16 turu mücadelesine çıkacak.
  • Japon taraftarlar bunu hep yapıyor!

    Al Janoub Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Maçı ABD'li hakem Ismail Elfath yönetecek.
  • Japon taraftarlar bunu hep yapıyor!

    E Grubu'nda Almanya ve İspanya'yı mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Japonya, 6 puanla lider olarak son 16 turuna yükseldi.
  • Japon taraftarlar bunu hep yapıyor!

    2018 Rusya'da final oynayan Hırvatistan ise F Grubu'nu 5 puanla ikinci sırada tamamladı ve son 16 turuna adını yazdırdı.
  • Japon taraftarlar bunu hep yapıyor!

    Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek. Bu müsabakada rakibine üstünlük kuran ekip, çeyrek finalde Brezilya-Güney Kore eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.
  • Japon taraftarlar bunu hep yapıyor!

    İki takım Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya gelecek. İkisi de grup aşamasında olmak üzere 2006 Almanya'da oynanan maç 0-0 berabere tamamlanırken, Fransa 1998'deki mücadeleyi Hırvatistan 1-0 kazanmıştı.
  • Japon taraftarlar bunu hep yapıyor!
  • Japon taraftarlar bunu hep yapıyor!
  • Japon taraftarlar bunu hep yapıyor!
  • Japon taraftarlar bunu hep yapıyor!
  • Japon taraftarlar bunu hep yapıyor!
  • Japon taraftarlar bunu hep yapıyor!
  • Japon taraftarlar bunu hep yapıyor!
  • Japon taraftarlar bunu hep yapıyor!
  • Japon taraftarlar bunu hep yapıyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.