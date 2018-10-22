Japonların sıra dışı yemeği: Yabancı deniz salyangozu!
22.10.2018 - 12:16 | Güncelleme:
Japonya, deniz ürünlerinin çeşitliliği nedeniyle ilginç lezzetlere ev sahipliği yapıyor! Genellikle Çin'den etkilenen Japon sokak lezzetlerinin çoğu, deniz mahsülünden elde ediliyor. İşte Japonların zor olduğu kadar ilginç duran yabancı deniz salyangozu yemeği!
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Yemekler bir ülkenin insanlarını, tarihini ve kültürünü anlamanın en basit ve etkili yöntemlerinden biri.
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Japon mutfağı da her ne kadar Çin'den etkilenmiş olsa da deniz mahsüllerinden yaptığı yemekleriyle kendi özgün tarzını ortaya koyuyor.
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Japonların sıra dışı lezzetlerinden biri de yabancı deniz salyangozu!
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Hem pişmiş hem de çiğ servis edilebilen bu lezzetin yapılışı oldukça farklı...
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Yabancı deniz salyangozu yapımı için ilk başta salyangozun içerisindeki et çıkarılıyor.
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Kabuktan çıkarılan etler temizlenip ufak ufak parçalara ayrılıyor.
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Gelin, etin temizlenme aşamalarını görelim...
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Beyaz turp ince ince kesiliyor.
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Daha sonra da salyangoz iyice yıkanıp yenmeye hazır hale getiriliyor.
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Japonlar bu yemeğin servisi için deniz kabuğunu kullanıyor.
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Yabancı deniz salyangozu ince ince doğranıyor.
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Lüks restoranlarda servis edilen bu yemek çeşitli yeşillikler ve yumurtadan hazırlanan bir ara sıcak ile birlikte servis ediliyor.
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İşte böyle!
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Soya sosu da bu yiyeceğin olmazsa olmazı.
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Sıra geldi ikinci yemeğe.
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Deniz salyangozundan hazırlanan ikinci lezzetin bizim damak tadımıza daha uygun olduğunu söyleyebiliriz.
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Çünkü bu sefer et sote ediliyor.
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Deniz canlısı ince ince doğranarak bir tabağa alınıyor.
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Deniz canlısı ince ince doğranarak bir tabağa alınıyor.
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Tavanın altı acılıyor ve üzerine yağ dökülüyor.
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Et, patates ve taze soğan ile birlikte pişiriliyor.
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