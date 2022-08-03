Japonya'da asgari ücrete rekor zam bekleniyor 0:00 / 0:00

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Japonya'da hükümet asgari ücrette rekor artışa gitmeye hazırlanıyor. Japonya Çalışma Bakanlığı'na bağlı bir tavsiye komisyonu saatlik asgari ücretin 930 yenden (125 TL) 961 yene (129 TL) çıkarılmasının uygun olacağını bildirdi.

Eğer bu tavsiye uygulanırsa asgari ücrete yüzde 3.3'lük rekor bir zam yapılmış olacak. Japonya'da nisan ve mayıs aylarında enflasyon yüzde 2.5 ile 7 yılın zirvesine ulaşmıştı.

Japonya'da yıllık enflasyonun 5 yıllık seyri (%):

Haziranda yıllık enflasyon yüzde 2.4'e gerilese de yüzde 2'lik Japonya Merkez Bankası hedefinin üzerinde kaldı.

Japonya'da asgari ücrete bu mali yıl başında yüzde 2.06 zam yapılmıştı.