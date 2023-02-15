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Japonya'da meydana gelen en büyük depremler

Kahramanmaraş merkezli sarsıcı depremlerin ardından Japonya’da yaşanan en büyük depremler gündeme geldi. Japonya tarihinde bazı depremler var ki yüzeye çok yakın oluşu, can kaybı ile hasar boyutunun büyüklüğü ve süreleri ile ön plana çıkıyor. İşte Japonya’da meydana gelen sarsıcı depremler...

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  • Japonya'da meydana gelen en büyük depremler

    BÜYÜK HANŞİN DEPREMİ

    17 Ocak 1995 yılında Japonya’nın yoğun nüfuslu kentlerinden biri olan Kansai’de meydana gelmiş 7.2 büyüklüğündeki deprem, 1.5 milyon nüfuslu kentte deprem anı ve sonrasında çıkan yangın sebebiyle 6200 kişinin ölümüne yol açmıştır. Son 50 yıl içinde Japonya'da meydana gelen en yıkıcı deprem olarak kayıtlara geçmiştir.
  • Japonya'da meydana gelen en büyük depremler

    KANTO DEPREMİ

    1 Eylül 1923 günü saat 11:58:44'te meydana gelen deprem 4 dakika sürmüştür. 7.9 olarak tahmin edilen depremde 100.000 ile 140.000 kişi arasında tahmini ölü vardır. Deprem sonrasında yok olan şehirlerin başında Tokyo gelmiştir.
  • Japonya'da meydana gelen en büyük depremler

    OSAKA DEPREMİ

    17 Haziran 2018 yılında meydana gelen Osaka depremi Hirakata şehrinin 2 km kuzey batısında yerin 13.2 km altında gerçekleşmiştir. Depremin büyüklüğü 6.1 olarak kayıtlara geçmiştir. 4 kişi hayatını kaybetmiş 400’den fazla kişi ise yaralanmıştır.
  • Japonya'da meydana gelen en büyük depremler

    FUKUŞİMA DEPREMİ

    16 Mart 2022 tarihinde meydana gelen Fukuşima depremi yerel saatle 23.36’da gerçekleşmiştir. Depremin büyüklüğü 7.3 olarak kayıtlara geçmiştir. Kayıtlara göre 3 kişi hayatını kaybetmiş 198 kişi ise yaralanmıştır.
  • Japonya'da meydana gelen en büyük depremler

    TOHOKU DEPREMİ VE TSUNAMİSİ

    2011 yılında Japonya'da meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem adeta zincirleme bir etki yarattı; depremin arkasından tsunami yaşandı, dev dalgalar nükleer bir kazaya neden oldu. Büyük felaket, 18 binden fazla kişinin ölümüyle sonuçlandı. 9,1 büyüklüğünde ölçülen depremin yarattığı tsunami sadece yarım saat sonra şehre ulaştı. Dalgaların boyu 40 metreyi bulurken Japonya'nın Pasifik kıyısının 2 bin kilometrelik kısmı tsunamiden etkilendi.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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