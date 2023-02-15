BÜYÜK HANŞİN DEPREMİ

17 Ocak 1995 yılında Japonya’nın yoğun nüfuslu kentlerinden biri olan Kansai’de meydana gelmiş 7.2 büyüklüğündeki deprem, 1.5 milyon nüfuslu kentte deprem anı ve sonrasında çıkan yangın sebebiyle 6200 kişinin ölümüne yol açmıştır. Son 50 yıl içinde Japonya'da meydana gelen en yıkıcı deprem olarak kayıtlara geçmiştir.