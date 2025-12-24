Habertürk
        Japonya'da teknoloji firmaları yapay zeka destekli özellikleri nedeniyle soruşturulacak - Teknoloji Haberleri

        Japonya'da teknoloji firmaları yapay zeka destekli özellikleri nedeniyle soruşturulacak

        Japonya'da yerli ve yabancı teknoloji firmaları, yapay zeka destekli bazı özellikleri ülkedeki rekabet yasalarını ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturmaya tabi tutulacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 12:14 Güncelleme: 24.12.2025 - 12:14
        Japonya'da yapay zeka soruşturması
        Resmi Kyodo ajansının haberine göre, hükümete bağlı Japonya Adil Ticaret Komisyonu (JFTC), şirketlerin yapay zeka aracılığıyla tekelleşme riskine karşı önlem alıyor.

        Komisyon, yerli teknoloji firmalarının yanı sıra ülkede faaliyet gösteren Google, Microsoft ve OpenAI gibi yabancı şirketlere soruşturma açacak.

        Bu firmaların sunduğu yapay zeka destekli arama motoru hizmetlerinin, çeşitli haber kuruluşlarının içeriklerini izinsiz kullanarak telif haklarını ve rekabet yasalarını ihlal ettiğinden şüpheleniliyor.

        Öte yandan, Komisyondan bir yetkili, soruşturmanın baskılama değil "durumu daha iyi anlama" amacıyla yapılacağını ifade etti.

        Yapay zeka destekli arama hizmetlerine yönelik benzer soruşturmalar, Japonya dışında da yürütülüyor.

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 9 Aralık'ta Google'ın çevrim içi içerikleri yapay zekanın eğitimi için kullanmasında rekabete aykırı davranış sergilediği iddiasıyla soruşturma açıldığını duyurmuştu.

