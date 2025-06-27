Japonya'da 9 kişiyi öldüren, "Twitter katili" olarak bilinen Şiraişi Takahiro idam edildi Japonya'da eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X üzerinden 9 kişiyi öldüren, "Twitter katili" olarak bilinen Takahiro idam edildi. Bu infaz, Japonya'da Temmuz 2022'den beri uygulanan ilk idam oldu

Anadolu Ajansı Giriş: 27.06.2025 - 10:16 Güncelleme: 27.06.2025 - 10:16 facebook

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