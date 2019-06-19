70 binin üzerinde 100 yaş ve üzeri vatandaşı bulunan Japonya'da, uzun bir ömür yaşayan vatandaşlar emeklilik sistemini zorluyor. Japonya'nın Finansal Hizmetler Ajansı'nın (FSA) hazırladığı rapora göre emekli olduktan sonra 30 yıl yaşayan ortalama bir çiftin emeklilik ikramiyeleri ve maaşlarının üzerine 185 bin dolarlık bir birikime ihtiyacı olacak. Söz konusu rapor Japonları maddi olarak emekliliğe hazırlıklı olmaları yönünde uyarmak için hazırlandı. Ancak raporun yayımlanmasıyla ülkede muhalefet emeklilik sisteminde reformlar yapan Başbakan Shinzo Abe'ye sert eleştirilerde bulundu.

PARA BİTTİKTEN SONRA 20 YIL DAHA YAŞAYACAK

Anayasal Demokratik Parti'nin Lideri Yuki Edano Başbakan Shinzo'nun sadece sistemin istikrarını düşündüğünü, emeklilerin yaşadığı sorunlarla ise ilgilenmediğini söyledi. Emeklilik yaşını yükseltmeye hazırlanan Abe ise buna cevaben raporun 'yanlış anlaşıldığını' ifade etti. Ülkede şu anda 62 olan emeklilik yaşının kademeli olarak 68'e yükseltilmesi planlanıyor. 2015 yılında devlet yayımlanan bir rapora göre Japonya'da emeklilerin yüzde 54'ü tamamen devletten aldıkları emekli maaşıyla geçiniyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun yaptığı hesaba göre ise ülkedeki erkeklerin birikimleri tükendikten sonra 15, kadınların ise 20 yıl daha yaşaması bekleniyor. Şu anda çalışanların emeklilerinde yeterli gelir ve birikime sahip olmayacak olması Japonya'da 'rahatsız edici gerçek' olarak tanımlanıyor ve hükümet sık sık bu gerçeği saklamakla suçlanıyor.

SORUNUN MİMARI OLARAK GÖSTERİLİYOR

Başbakan Shinzo Abe ise 2004 yılında gerçekleştirdiği reformlar yüzünden hem sistemin mimarı hem de yaşanan sorunların sorumlusu olarak görünüyor. Bu sebeple muhalefetin emeklilerle ilgili rahatsız edici gerçeği sakladığı eleştirilerine maruz kalıyor. Son olarak Abe'nin FSA raporunun 'yanlış anladığını' söylemesi bu gerçeği saklama çabasının bir parçası olarak görüldü. Halkın Demokrasi Partisi Lideri Yuichiro Tamaki, Başbakan Shinzo'nun konuyla ilgili yaptığı açıklamayı "Seçim var diye bir bilgiyi yalanlamak, reddetmek veya saklamak size hükümet olarak güven kazandırmaz" sözleriyle eleştirdi. Japonlar Temmuz ayında Danışmanlar Meclisi seçimleri için sandık başına gidecek.