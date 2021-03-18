Japonya'dan Bangladeş'teki Arakanlılar için 10 milyon dolar acil yardım desteği

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Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Japonya Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na (WFP) 5 milyon dolar, Uluslararası Göç Örgütü'ne (IOM) 4,3 milyon dolar ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) 700 bin dolar yardımda bulunulacağı belirtildi.

Japonya'nın şimdiye kadar Arakanlı mültecilere 155 milyon dolar yardımda bulunduğu vurgulanan açıklamada, Arakanlılara ve ev sahibi topluluklara 10 milyon dolar daha verileceği ifade edildi.

Bangladeş'in güneydeki Cox's Bazar bölgesinde Arakanlı mülteciler kalabalık kamplarda yaşıyor. Bangladeş, bugüne kadar yaklaşık 13 bin Arakanlıyı Bhasan Char’a gönderdi.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.