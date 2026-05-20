        Japonya'dan Yüksekova'ya doğa yolculuğu

        Japon doğa gezgini Masato Kano, bölgenin coğrafyasını merak ederek geldiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde el değmemiş yaylaları ve doğal güzellikleri yerinde keşfetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 09:38 Güncelleme:
        Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, son yıllarda gelişen doğa turizmi potansiyeli ve endemik bitki çeşitliliğiyle yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

        İlçeye bağlı Miçiç köyü kırsalına gelen Japon gezgin Masato Kano, bölgeyi yakından tanıyan dağcı ve rehber İslam Gürdal eşliğinde yüksek rakımlı yaylalara tırmandı. Kilometrelerce süren doğa yürüyüşünde Yüksekova'nın eşsiz bitki örtüsünü gözlemleyen Japon gezgin, ilk olarak dağların eteklerinde halk tarafından 'yayla muzu' olarak adlandırılan endemik uçkun bitkisini inceleyerek topladı.

        Yayladaki uçkun toplama faaliyetini tamamlayan Masato Kano, daha sonra bölgenin bir diğer önemli simgesi olan ve bahar ayının gelişiyle çiçek açan koruma altındaki ters lalelerin bulunduğu alana geçti. Halk arasında 'Ağlayan Gelin' olarak bilinen kırmızı ve turuncu renkli ters lalelerle bezeli bölgeye hayran kalan Japon gezgin, burada uzun süre vakit geçirdi.

        Karlı Cilo Dağları manzarası eşliğinde, rengarenk ters lalelerin oluşturduğu doğal manzarayı kamerasıyla kayıt altına alan Kano, bölgenin eşsiz coğrafyasında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Yüksekova'nın doğasını uzun süredir yakından takip ettiğini belirten Kano, bölge insanının misafirperverliğine vurgu yaparak şunları kaydetti:

        "Ben Japonya'dan geliyorum. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin coğrafyasını daha önceden görüyordum ve buraları uzun zamandır çok merak ediyordum. Bu yıl kapsamlı bir seyahat planlayarak bölgeyi gezmeye karar verdim ve rotamın son durağı Yüksekova oldu. Buraya geldiğim andan itibaren insanların inanılmaz derecede saygılı, yardımsever ve misafirperver olduğunu gördüm. Yolculuğum boyunca çok sıcak karşılandım."

        Bölgenin doğasının, özellikle uçkun bitkisinin ve ardından ziyaret ettiği ters lalelerin büyüleyici bir atmosfere sahip olduğunu ifade eden Kano, "Doğa gerçekten çok etkileyici. Halk, haziran ve temmuz aylarında buraların, yeşilin ve akarsuların etkisiyle çok daha göz alıcı bir güzelliğe büründüğünü söyledi. O dönemlerde Yüksekova'ya mutlaka yeniden gelmek istiyorum" dedi.

        Son yıllarda sağlanan huzur ortamıyla birlikte dağcılık, trekking ve kış sporları gibi alanlarda adından söz ettiren Yüksekova yaylaları, farklı ülkelerden gelen seyahat tutkunlarının uğrak noktası olmaya devam ediyor.

