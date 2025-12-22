Habertürk
        Japonya hükümetinden yapay zeka teknolojisine 6,3 milyar dolarlık destek planı - Teknoloji Haberleri

        Japonya hükümetinden yapay zeka teknolojisine 6,3 milyar dolarlık destek planı

        Japonya hükümetinin, yerli yapay zeka teknolojilerini geliştirmek üzere kamu-özel sektör iş birliğinde kurulacak yeni bir ortak girişime 5 yıl içinde yaklaşık 1 trilyon yen (6,3 milyar dolar) tutarında destek sağlayacağı bildirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 10:47 Güncelleme: 22.12.2025 - 10:47
        Yapay zeka teknolojileri konusundaki rekabet dünya genelinde artarken, Japon basınından çarpıcı bir iddia geldi. Hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, Japonya'nın yerli yapay zeka teknolojilerini geliştirmek üzere kamu-özel sektör iş birliğinde kurulacak yeni bir ortak girişime 5 yıl içinde yaklaşık 1 trilyon yen (6,3 milyar dolar) tutarında destek sağlayacağı bildirildi.

        5 YILLIK DESTEK PROGRAMI

        Yaklaşık 10 firmanın katılımıyla kurulacak olan yeni ortak girişimde SoftBank ve yapay zeka şirketi Preferred Networks Inc.'den yaklaşık 100 mühendisin görev alacağı ve ülkenin en kapsamlı temel yapay zeka modelinin oluşturulacağı aktarıldı. Küresel yarı iletken tedarikinde yaşanan zorluklara karşı hükümet desteğiyle stratejik avantaj elde etmeyi hedefleyen yeni ortak girişimin, ulusal güvenlik ve dijital teknoloji açığının azaltılması konularında kritik rol oynayacağı vurgulandı.

        Japonya'nın bu sayede yapay zeka alanında lider olan Çin ve ABD gibi ülkelerle olan rekabet gücünü artırmayı amaçladığı kaydedilirken, 5 yıllık destek programının önümüzdeki Nisan ayında başlayacak olan 2026 mali yılında yürürlüğe gireceği belirtildi.

