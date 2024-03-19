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        Haberler Ekonomi Para Japonya, negatif faizleri sonlandırarak 17 yıl sonra ilk kez faiz artırdı - Para Haberleri

        Japonya, negatif faizleri sonlandırarak 17 yıl sonra ilk kez faiz artırdı

        Japonya Merkez Bankası (BoJ), kısa vadeli faiz oranlarını yüzde eksi 0,1'den yüzde 0 ila yüzde 0,1 aralığına yükseltti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 10:25 Güncelleme: 19.03.2024 - 10:25
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        17 yıl sonra faiz artırdı
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        Japonya Merkez Bankası (BoJ) büyük şirketlerdeki önemli ücret artışlarının ardından 2016’da başladığı negatif faiz politikasına son verme kararı aldı.

        BoJ'dan iki günlük para politikası toplantısının ardından yapılan açıklamada, kısa vadeli faiz oranlarının yüzde eksi 0,1'den yüzde 0 ila yüzde 0,1 aralığına yükseltme kararı alındığı belirtildi.

        Böylece, BoJ, 17 yıl sonra yaptığı ilk faiz artırımıyla, dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında negatif faiz politikasını terk eden son banka oldu.

        BoJ, negatif faiz politikasına (finansal kuruluşların merkez bankasına yatırdıkları belirli fazla rezervlere eksi 0,1 faiz ödenmesi) ilk olarak 2016 yılında deflasyonla mücadele kapsamında başlamıştı.

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        Banka, negatif faiz politikasına son vermenin yanında, 10 yıllık Japon devlet tahvillerine ilişkin getiri eğrisi kontrolünü de sona erdirdi. BoJ, tahvil alımlarına devam edecek, şirket tahvili ve benzeri varlıklarda alımlar 1 yıl içinde sonlanacak.

        Dünyanın önde gelen merkez bankalarından ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) salgın sonrasında rekor seviyelere yükselen enflasyonu dizginlemek için faiz artırımlarına giderken, BoJ ise ekonomik büyümeyi canlandırmak için ultra gevşek para politikasını sürdürdü.

        BoJ, güçlü ücret artışını, yıllardır sürdürdüğü aşırı gevşek para politikasından düzenli bir şekilde uzaklaşmanın koşulu haline getirmişti.

        Ülkede bu sene 33 yılın en yüksek seviyesindeki ücret artışları, BoJ'a negatif faiz oranlarını sonlandırmak için hareket alanı sağlayacağı beklentilerini artırmıştı.

        Japonya'nın en büyük işçi örgütü Japon Ticaret Birliği Konfederasyonu (Rengo), işverenlerle bu yılki ücret müzakerelerinin ortalama yüzde 5,28 ile sonuçlandığını açıkladı. Bu oran 33 yılın en yüksek seviyesi oldu.

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        Analistler, enflasyonun bir yıldan uzun süredir BoJ'un yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretmesi nedeniyle faiz oranlarında bir geri dönüş olasılığını Japon ekonomisi için olumlu olarak değerlendirdi.

        Japonya'da bugüne kadar yapılan son faiz artışı 2007 yılına dayanıyor. Diğer önde gelen sanayileşmiş ülkelerin aksine Japonya uzun süredir enflasyondaki artışın yavaşlaması anlamına gelen dezenflasyonla mücadele ediyor.

        BoJ’un agresif bir şekilde gevşetilen para politikası, yenin değerinin hızla düşmesine katkıda bulunurken, bunun sonuçları ülkede hane halkını olumsuz etkiledi.

        Bankanın negatif faizlerden çıkışı sadece şirketleri ve hane halklarını değil, aynı zamanda küresel para akışını da etkilemesi bekleniyor.

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