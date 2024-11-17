Jasikevicius: 9 günde 5 maç oynadık, yorgunuz

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu yedinci maçında Anadolu Efes'i 86-72 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Jasikevicius, "Harika bir performans oldu, özellikle birçok oyuncudan verim aldık. Yeni eklenenleri entegre etmek zor oluyor bizim için ama her maçta daha fazla oyuncunun katkıda bulunduğunu görüyoruz. Sistemi daha iyi anlıyorlar, bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Aynı düzeyde, düzenli olarak devam etmemiz gerekiyor. Bu da sistemi en iyi şekilde anladığımız zaman oluyor." dedi.

Litvanyalı başantrenör, "Böyle bir kulüpte oynadığınız zaman enerji, efor ve bağlılığın hep yüksek olması lazım. Oyuncular açısından taraftarların enerjisini hissetmek çok önemli çünkü 9 günde 5 maç oynadık, çok yorgunlar." açıklamalarını yaptı.