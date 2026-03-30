Jasmin Vardimon Company 'Now' gösterisine büyük ilgi

Yirmi beş yıldan bu yana sahnede yarattıkları cesur, hareket ve anlatı odaklı koreografileri ile dans-tiyatro alanında güçlü bir topluluk olan Jasmin Vardimon Company, 25. yıldönümleri için özel olarak tasarladıkları ‘NOW’ gösterisiyle İstanbul’da ilk kez sanatseverler ile buluştu.

27 ve 28 Mart’ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşen kapalı gişe gösterilere ünlülerden de ilgi oldukça yoğundu. 2 gün boyunca Tatlı Ekşi ve Pyramidion işbirliği ile Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşen gösterilere Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Sertab Erener, Öykü Karayel, Bülent İnal, Hande Ataizi, Yekta Kopan, İbrahim Selim, Bennu Yıldırımlar, Tilbe Saran, Şebnem Sönmez, Yüsra Geyik, Saadet Işıl Aksoy, Tuğrul Tülek, Mert Öner, Erdem Şenocak gibi birçok ünlü isim katıldı.

1998 yılında İngiltere’de kurulan Jasmin Vardimon Company, 25 yıldan bu yana hem İngiltere’de hem de dünya çapında dans alanında gerçekleştirdikleri dans-tiyatro yapımlarıyla dikkat çekiyor. Topluluğun dans-tiyatro alanında ortaya koyduğu 25 yıllık yaratım sürecini sahneye taşımak için kurgulanan ‘NOW’ gösterisi, Türkiye’de ilk kez seyirci ile buluştu.