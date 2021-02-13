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Jason Statham'ın Antalya'daki çekimleri devam ediyor

Guy Ritchie'nin yönettiği 'Five Eyes'in çekimleri Antalya'da devam ediyor. 53 yaşındaki İngiliz aktör Jason Statham'ın başrolünde yer aldığı filmin çekimleri, Kaleiçi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapılıyor

Jason Statham'ın Antalya'daki çekimleri devam ediyor
Tehlikeli sahneler için dublör
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HABERTURK.COM / DHA

Guy Ritchie ile Jason Statham'ın bir araya geldiği aksiyon filmi 'Five Eyes'in çekimlerine 21 Ocak'ta başlandı. 1.8 milyar TL'ye inşa edilen ve dev bir film platosuna dönüşen Expo alanında başlayan çekimler, tarihi semt Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı'nda devam ediyor. Çekimler için ekipmanlar, 8 kamyonla Cumhuriyet Meydanı'na taşındı.

Pandemi nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde, Tophane Çaybahçesi yanında bulunan tarihi merdivenlerde ve panaromik asansörde çekimler gerçekleştiren film ekibi, geniş güvenlik önlemleri arasında çalışıyor. Güvenlik personeli bölgede cep telefonuyla bile olsa görüntü ve fotoğraf çekilmesine müsaade etmiyor. Güvenlikler, görüntü almak isteyenleri 'Burada çekim yapmak yasak' diyerek sık sık uyarıyor. Kaleiçi ile meydan arasındaki ulaşım, akülü arabalarla yapılıyor.

Filmin çekimlerinde koşmalı, atlamalı ve risk teşkil eden görüntülerde Jason Statham'ın dublörü Tom Rodgersstunts kamera karşısına geçiyor. Statham'ın fiziksel görünümüne yakın olan Rodgersstunts, dövüş sanatlarına olan düşkünlüğüyle tanınıyor.
Filmin çekimleri, mart ayı sonuna kadar devam edecek ve 'Five Eyes' yıl sonunda gösterime girecek.

 

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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