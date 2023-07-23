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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Jean Onana: Hiç tereddüt etmeden geldim - Beşiktaş Haberleri

        Jean Onana: Hiç tereddüt etmeden geldim

        Beşiktaş'ın yeni transferi Jean Onana, Beşiktaş YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu. İşte Jean Onana'nın açıklamaları...

        Habertürk
        Giriş: 23.07.2023 - 12:48
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        "Hiç tereddüt etmeden geldim"
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        Beşiktaş'ın Fransız ekibi Lens'ten transfer ettiği Jean Onana, kulübün YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu.

        Onana şunları söyledi:

        “Beşiktaş’a geldiğim için kendimi süper hissediyorum. Sosyal medyada taraftarlarımızın mesajları beni gelme konusunda çok motive etti. Buraya gelmek beni gerçekten çok mutlu etti. Hiç tereddüt etmeden geldim. Motive bir şekilde buradayım.

        Tüm enerjimle oynamak istiyorum. Kazanmak istiyorum, çünkü ben kazanmak için buradayım. Buna ligde şampiyon olmak ve Konferans Ligi’nde sonuna kadar gitmek de dahil. İmkansız olan ne varsa hepsini yapmak istiyorum. Süper Lig’in beni olumlu yönde geliştireceğine inanıyorum. Kendimi teknik ve fiziksel olarak buradaki oyuna adapte edeceğim.

        Transfer olmadan önce Vincent Aboubakar ile görüştüm. Bana Beşiktaş’ın hedefleri olan bir kulüp olduğunu söyledi. Kendisi aynı zamanda milli takımda benim kaptanım. Beşiktaş hakkında söylediği iyi şeylerden motive oldum. Gelme konusunda kulübün projeleri de beni ayrıca çok mutlu etti. Taraftarlar da yine aynı şekilde benim için çok önemli. Buraya benim için çok önem arz eden Beşiktaş taraftarı için geldim.

        Türkiye'de bir zorluk yaşayacağımı sanmıyorum. İstanbul’da olduğum için mutluyum. Harika bir stada sahip olan bir kulübe geldim. Bana çok şey katacak tutkulu taraftarlara layık olmak için elimden geleni yapacağım. Sahada beni büyük bir aşkla oynarken gören taraftarlarımız çok mutlu olacak.

        Sosyal medyadaki sıcak karşılama için çok mutluyum. Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum. Onlara layık olmak için sahada her şeyimi ortaya koyacağım.”

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