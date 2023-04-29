Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil
ABONE OL

Egea motorlu hibrit Jeep'ler satışa sunuldu

ABD'li otomobil markası Jeep, iki modelinin güç seçeneğini sessiz sedasız yeniledi. Markanın kompakt SUV modelleri Renegade ve Compass'ta, artık 1.3 litrelik benzinli motorun yanında hibrit bir seçenek de satışa sunuluyor. Her iki Jeep modelinde de artık Bursalı Fiat Egea'da da görev yapan 1.5 litrelik hibrit güç seçeneği sunulmaya başlandı. Öte yandan, Renegade, 1.3 litre benzinli motor ile tamamen yollarını ayırırken, Compass'ta ise benzinli motor seçeneği sadece en üst pakette satışa sunulmaya devam ediliyor

Egea motorlu hibrit Jeep'ler satışa sunuldu
HABERTURK.COM

ABD'li arazi aracı üreticisi Jeep, ürün gamındaki kompakt modellerin motor seçeneklerini yeniledi.

Markanın Renegade ve Compass modellerinde kullanılan 1.3 litrelik benzinli motor haricinde, 1.5 litrelik hibrit motor seçeneği de kullanıcılara sunulmaya başlandı.

Daha önce Alfa Romeo Tonale ve Fiat Egea'da sunulan yeni hibrit motor ise, ABD'li markanın fiyatlarına etki etti.

Öyle ki, Renegade cephesinde artık 1.3 litre benzinli motor seçeneği artık sunulmuyor. Compass'ta ise 1.3 motor sadece S Limited versiyonda yer alıyor.

YÜZDE 5 DAHA PAHALI

Jeep'in fiyat listesine göre, S Limited donanım paketli ve yeni hibrit motora sahip versiyon ise, 1.3 benzinli motordan 75 bin TL daha yüksek fiyat etiketine sahip.

Bir başka deyişle, hibrit motor, benzinli motora göre yüzde 5 daha pahalı fiyattan tüketicinin karşısına çıkmış oldu.

Jeep'in yeni hibrit motoru, 130 beygir güç üretiyor ve 7 ileri otomatik şanzıman ile gücünü öne tekerleklere aktarıyor.

Bu motorun tork değeri ise 240 Nm olarak açıklanıyor. e-Hybrid ismi ile satılan bu motor gücünü, 1.5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kw’lık elektrik motorun sinerjisinden alıyor.

Jeep'in her iki modeline de gelen hibrit seçenek, Bursa'da üretilen Fiat Egea'da da kullanılıyor. Fakat, Compass ve Renegade'in 1.5 litrelik hibrit seçeneği, grubun bir başka kompakt SUV modeli Alfa Romeo Tonale'den ise farklılaşıyor.

Öyle ki, Tonale'deki 1.5 hibrit ünite 160 beygir güç ve 240 Nm tork değeri sunuyor. Tonale'deki batarya ve elektrik motoru ise Egea ve Jeep modelleriyle aynı değerlere sahip.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Günler önce 'kaskodan' ortaya çıkmıştı! MG4'ün Türkiye fiyatı açıklandı... - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL 'Kaskodan' ortaya çıkmıştı! Fiyatı açıklandı
Japon markadan üretim rekoru
OTOMOBİL Japon markadan üretim rekoru
BDDK, elektrikli otomobiller için kredi düzenlemesine gitti - Son Dakika Haberleri
OTOMOBİL BDDK, elektrikli otomobiller için kredi düzenlemesine ...
Togg'un 29 Ekim'de satışa çıkacak versiyonun fiyatı ortaya çıktı! İşte TOGG fiyat listesi - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Protokol 'Togg'un fiyatı ortaya çıktı
İkinci el araç satışları ilk çeyrekte yüzde 50 arttı
OTOMOBİL İkinci el araç satışları yüzde 50 arttı
Togg CEO'sundan teslimat açıklaması
OTOMOBİL Togg CEO'sundan teslimat açıklaması
MG4'ün fiyatı 'kaskodan' ortaya çıktı - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL İngiliz modellerin fiyatı 'kaskodan' ortaya çıktı
Siro 350 bin araca yetecek batarya üretecek - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL 350 bin araca yetecek
Mercedes-Benz Yeni E-Serisi tanıtıldı: Türkiye'ye özel motor - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Türkiye'ye özel motor ile tanıtıldı
Satılan her 5 araçtan biri elektrikli olacak
OTOMOBİL Satılan her 5 araçtan biri elektrikli olacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.