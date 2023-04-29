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ABD'li arazi aracı üreticisi Jeep, ürün gamındaki kompakt modellerin motor seçeneklerini yeniledi.

Markanın Renegade ve Compass modellerinde kullanılan 1.3 litrelik benzinli motor haricinde, 1.5 litrelik hibrit motor seçeneği de kullanıcılara sunulmaya başlandı.

Daha önce Alfa Romeo Tonale ve Fiat Egea'da sunulan yeni hibrit motor ise, ABD'li markanın fiyatlarına etki etti.

Öyle ki, Renegade cephesinde artık 1.3 litre benzinli motor seçeneği artık sunulmuyor. Compass'ta ise 1.3 motor sadece S Limited versiyonda yer alıyor.

YÜZDE 5 DAHA PAHALI

Jeep'in fiyat listesine göre, S Limited donanım paketli ve yeni hibrit motora sahip versiyon ise, 1.3 benzinli motordan 75 bin TL daha yüksek fiyat etiketine sahip.

Bir başka deyişle, hibrit motor, benzinli motora göre yüzde 5 daha pahalı fiyattan tüketicinin karşısına çıkmış oldu.

Jeep'in yeni hibrit motoru, 130 beygir güç üretiyor ve 7 ileri otomatik şanzıman ile gücünü öne tekerleklere aktarıyor.

Bu motorun tork değeri ise 240 Nm olarak açıklanıyor. e-Hybrid ismi ile satılan bu motor gücünü, 1.5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kw’lık elektrik motorun sinerjisinden alıyor.

Jeep'in her iki modeline de gelen hibrit seçenek, Bursa'da üretilen Fiat Egea'da da kullanılıyor. Fakat, Compass ve Renegade'in 1.5 litrelik hibrit seçeneği, grubun bir başka kompakt SUV modeli Alfa Romeo Tonale'den ise farklılaşıyor.

Öyle ki, Tonale'deki 1.5 hibrit ünite 160 beygir güç ve 240 Nm tork değeri sunuyor. Tonale'deki batarya ve elektrik motoru ise Egea ve Jeep modelleriyle aynı değerlere sahip.