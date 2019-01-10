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"Birbirimizi bulduğumuz için çok şanslı hissediyoruz ve evli olduğumuz her bil yıl için minnetarız. 25 yıl sonra ayrılacağımızı bilseydik bile hepsini yeniden yapardık. Birlikte, evli bir çift olarak müthiş bir hayatımız oldu ve ebeveyn, arkadaş, yatırım ve proje ortağı olarak birlikte müthiş bir gelecek var önümüzde. Etiketler farklı olsa da bir aile ve iyi dostlar olarak kalacağız."