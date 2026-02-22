Jeffrey Epstein skandalının patlak vermesinin ardından Sarah Ferguson'un dünyanın en pahalı kliniklerinden birine yattığı öğrenildi.

Prens ünvanını kaybeden Andrew Mountbatten-Windsor'un eski eşi Ferguson'un, İsviçre'nin Zürih kentinde, günlük 13 bin 500 İsviçre Frangı (764 bin TL) bedeli olan bir klinikte kaldığı aktarıldı. İsviçre kliniğinin kurucusu Jan Gerber, kliniği, bireylerin yargılanmadan en yüksek standartta bakım alabileceği bir sığınak olarak tanımlıyor.

Sarah Ferguson, en son 12 Aralık'ta, Londra'daki St James Sarayı'nda torunu Athena'nın vaftiz töreninde kamuoyu önünde görülmüştü.

Jeffrey Epstein dosyaları kapsamında gönderdiği e-postalar açıklandığında, hapiste ölen pedofilin cinsel suçtan mahkum edilmesinden sonra bile Ferguson'un onunla yakınlığını sürdürdüğü ortaya çıktı.

Mesajlar, borçlarıyla ilgili yardım talepleri de dahil olmak üzere mali sorunlarını ve Jeffrey Epstein'in hapisten çıkmasından 5 gün sonra iki kızı Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie'yle birlikte onu ziyaret etme kararını ayrıntılı olarak ortaya koyuyordu.

Eski York Düşesi Sarah Ferguson, daha önce de kliniği ziyaret etmiş ve kurucusuyla birlikte tanıtım videosunda yer almıştı. Kendisine, orada travma sonrası stres bozukluğu (PTSD ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (ADHD) teşhisi konulduğunu iddia etmişti. Ferguson daha önce yaptığı açıklamada, "Kliniğin bana bir sığınak sunduğunu açıklamaktan utanmıyorum. Çünkü bu klinik, özellikle mücadeleleri genellikle kamuoyunun gözündeki bir rolün ardında gizlenen, ruh sağlığı ve bağımlılık sorunlarıyla boğuşanlar için özel, son teknoloji ürünü tedavileriyle tanınıyor" demişti.