Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Jeffrey Epstein'e yazdığı mesajları ortaya çıkan Sarah Ferguson akıl sağlığı kliniğine yattı

        Epstein mesajları ortaya çıkan Sarah Ferguson akıl sağlığı kliniğine yattı

        Eski prens Andrew'dan 1996'da boşanan Sarah Ferguson'un, Zürih'te günlüğü 700 bin TL'nin üstünde olan bir akıl sağlığı merkezinde yattığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2026 - 10:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akıl sağlığı kliniğine yattı

        Jeffrey Epstein skandalının patlak vermesinin ardından Sarah Ferguson'un dünyanın en pahalı kliniklerinden birine yattığı öğrenildi.

        Prens ünvanını kaybeden Andrew Mountbatten-Windsor'un eski eşi Ferguson'un, İsviçre'nin Zürih kentinde, günlük 13 bin 500 İsviçre Frangı (764 bin TL) bedeli olan bir klinikte kaldığı aktarıldı. İsviçre kliniğinin kurucusu Jan Gerber, kliniği, bireylerin yargılanmadan en yüksek standartta bakım alabileceği bir sığınak olarak tanımlıyor.

        Sarah Ferguson, en son 12 Aralık'ta, Londra'daki St James Sarayı'nda torunu Athena'nın vaftiz töreninde kamuoyu önünde görülmüştü.

        REKLAM

        Jeffrey Epstein dosyaları kapsamında gönderdiği e-postalar açıklandığında, hapiste ölen pedofilin cinsel suçtan mahkum edilmesinden sonra bile Ferguson'un onunla yakınlığını sürdürdüğü ortaya çıktı.

        Mesajlar, borçlarıyla ilgili yardım talepleri de dahil olmak üzere mali sorunlarını ve Jeffrey Epstein'in hapisten çıkmasından 5 gün sonra iki kızı Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie'yle birlikte onu ziyaret etme kararını ayrıntılı olarak ortaya koyuyordu.

        Eski York Düşesi Sarah Ferguson, daha önce de kliniği ziyaret etmiş ve kurucusuyla birlikte tanıtım videosunda yer almıştı. Kendisine, orada travma sonrası stres bozukluğu (PTSD ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (ADHD) teşhisi konulduğunu iddia etmişti. Ferguson daha önce yaptığı açıklamada, "Kliniğin bana bir sığınak sunduğunu açıklamaktan utanmıyorum. Çünkü bu klinik, özellikle mücadeleleri genellikle kamuoyunun gözündeki bir rolün ardında gizlenen, ruh sağlığı ve bağımlılık sorunlarıyla boğuşanlar için özel, son teknoloji ürünü tedavileriyle tanınıyor" demişti.

        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cemre Vakfı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Çevre bilinci aynı zamanda bir vatan bilincidir." diyen Erdoğan, "Bugün tüm dünya, çevre ve iklim meselesinde ciddi sınamaların eşiğinde bulunuyor. Dünyanın neresinde olursak olalım, iklim ve çevre krizini...
        #sarah ferguson
        #Jeffrey Epstein
        #Epstein belgeleri
        #epstein dosyala
        #akıl hastanesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Sıcaklıklar 10 derecenin altında! Yağışlı pazar!
        Sıcaklıklar 10 derecenin altında! Yağışlı pazar!
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        "Futbol adına utanç verici!"
        "Futbol adına utanç verici!"
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum