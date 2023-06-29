BİR DARGIN BİR BARIŞIK AŞK

Liam Hemsworth ve Miley Cyrus, 2009'da 'Son Şarkı' filminin çekimleri sırasında tanışmış ve inişli çıkışlı bir ilişki yaşadıktan sonra 2012'de nişanlanmıştı. Cyrus ve Hemsworth, daha sonra Nisan 2013'te düğünlerini ertelemiş ve aynı yıl eylül ayında ise tamamen iptal etmişti.

Liam Hemsworth ve Miley Cyrus, daha sonra tekrar bir araya gelmiş ve 2016'da yeniden nişanlanmıştı. Aralık 2018'de evlenen ikili, Şubat 2020'de resmen boşanmıştı.