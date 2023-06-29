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Jennifer Lawrence aşk iddialarını yanıtladı: Bir kez öpüştük

Liam Hemsworth'un Miley Cyrus ile aşk yaşarken 'Açlık Oyunları'ndaki rol arkadaşı Jennifer Lawrence ile "kaçamak" aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Lawrence, konuya ilişkin söylentilere açıklık getirdi: Bir kez öpüştük

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  • Jennifer Lawrence aşk iddialarını yanıtladı: Bir kez öpüştük - Magazin haberleri

    Jennifer Lawrence, 'Açlık Oyunları'ndaki rol arkadaşı Liam Hemsworth ile arasında çıkan aşk dedikoduklarına yanıt verdi.
  • Jennifer Lawrence aşk iddialarını yanıtladı: Bir kez öpüştük - Magazin haberleri

    32 yaşında Jennifer Lawrence, şarkıcı Miley Cyrus ile birlikte olduğu dönemde Liam Hemsworth ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine  "Kesinlikle doğru değil. Tamamen söylenti" ifadelerini kullandı.
  • Jennifer Lawrence aşk iddialarını yanıtladı: Bir kez öpüştük - Magazin haberleri

    "BİR KEZ ÖPÜŞTÜĞÜMÜZÜ HERKES BİLİYOR"

    Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth ile oynadığı 'Açlık Oyunları' filmindeki öpüşme sahnesine göndermede bulunarak "Liam ile bir kez öpüştüğümüzü herkes biliyor. Onlar ayrıldıktan yıllar sonraydı" dedi.
  • Jennifer Lawrence aşk iddialarını yanıtladı: Bir kez öpüştük - Magazin haberleri

    BİR DARGIN BİR BARIŞIK AŞK

    Liam Hemsworth ve Miley Cyrus, 2009'da 'Son Şarkı' filminin çekimleri sırasında tanışmış ve inişli çıkışlı bir ilişki yaşadıktan sonra 2012'de nişanlanmıştı. Cyrus ve Hemsworth, daha sonra Nisan 2013'te düğünlerini ertelemiş ve aynı yıl eylül ayında ise tamamen iptal etmişti.

    Liam Hemsworth ve Miley Cyrus, daha sonra tekrar bir araya gelmiş ve 2016'da yeniden nişanlanmıştı. Aralık 2018'de evlenen ikili, Şubat 2020'de resmen boşanmıştı.
  • Jennifer Lawrence aşk iddialarını yanıtladı: Bir kez öpüştük - Magazin haberleri

    Liam Hemsworth, şu anda kendisi gibi oyuncu olan Gabriella Brooks'la, Miley Cyrus da davulcu Maxx Morando'yla aşk yaşıyor.
  • Jennifer Lawrence aşk iddialarını yanıtladı: Bir kez öpüştük - Magazin haberleri

    BİR ÇOCUK ANNESİ

    Jennifer Lawrence da 2019'da Sanat galerisi işletmecisi Cooke Maroney ile evlenmiş ve çiftin Cy adında bir oğulları bulunuyor.

    Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock, AP

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