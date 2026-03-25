Jennifer Lopez'den hayranına Ben Affleck esprisi

Jennifer Lopez, hafta sonu Las Vegas'taki konseri sırasında sahneye çıkan Ben adlı bir hayranına verdiği esprili yanıtla Ben Affleck'ten boşanmasıyla ilgili durumu tiye aldı.

Lopez, seyircilerden birini sahneye çağırarak kendisine ve dansçılarına katılmasını istedi. Hayranının adının 'Ben' olduğunu öğrendikten sonra yüzünü ekşiten Lopez, "Şu adama bakın. Onun sahip olduğu her şeyi elinden alacağız" diye espri yaptı.

Lopez'in geçmiş aşklarıyla dalga geçmesi ilk kez olmuyor. Bu ayın başlarında, yine bir konserinde, ikiz çocuklarının babası olan eski eşi Marc Anthony'den boşanmasıyla ilgili şaka yapan Lopez, "Üçüncü boşanmamdan sonra, işte o zaman gerçekten bu işte ustalaşmaya başladım" demişti. 2004 ile 2014 yılları arasında evli kaldığı Anthony, Lopez'in o zamana kadarki üçüncü eşiydi.

Lopez, Marc Anthony'den önce 1997-1998 yılları arasında Ojani Noa ile evliydi. 2001-2003 yılları arasında Cris Judd ile evlilik yaşayan Lopez için Anthony ile olan, üçüncü evliliğiydi. Ünlü şarkıcı, 2022'de 17 yılın ardından yeniden aşk yaşamaya başladığı Ben Affleck ile evlendi ve 2025'te boşandı.