REKLAM AŞKI İDDİASI



Geçmişte olduğu gibi yeniden 'Beffiner' adıyla anılmaya başlayan ikili, geçtiğimiz haftalarda İtalya'da tatil yapmıştı. Gittikleri yerlerde aşk dolu görüntüler sergileyen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, bu nedenle bazı takipçileri tarafından eleştirilmişti.

Çift, "halkla ilişkiler faaliyeti" ya da "reklam" olarak adlandırılmaya başlandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, halk içinde samimi görüntüler sergileyen Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in ilişkisinde yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu iddia etmeye başladı.



Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in bazı takipçileri bu durumun abartılı olduğunu ve çiftin birlikteliğini, para için reklam peşinde koştuklarını ileri sürmüştü.