"BIRAKTIKLARI YERDEN DEVAM EDİYORLAR"



OK! Magazine'e konuşan bir kaynak, Affleck'in bu kez Jennifer Lopez'i kaybetmek istemediğini belirtmişti. Aynı isim, "Teknik olarak bu yeni bir ilişki gibi görünebilir ancak onlar yıllar önce bıraktıkları yerden devam ediyorlar. Birbirleri hakkında her şeyi biliyorlar." ifadelerini kullanmıştı. Başka bir kaynak ise ünlü aktörün, evlilik teklifi için hazırlık yaptığını söylemişti.