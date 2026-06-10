Jennifer Lopez oğlunun mezuniyetinde gözyaşlarını tutamadı

Ben'ce - 7 Haziran 2026 (Ayşe Böhürler & Kadir Kaymakçı & Nuran Yıldız)

22 yıl sonra Ankara'da tarihi NATO Zirvesi... "Tarihin en kritik zirvesi" mesajı! Liderler buluşuyor... Beklentiler neler, Türkiye nasıl konumlanacak? 2026 Dünya Kupası heyecanı başlıyor! Milliler Dünya sahnesinde... Dünya kupası Türkiye markasını nasıl güçlendirecek? Dünya Kupası'nda yeni kurallar... Daha Fazla Göster 22 yıl sonra Ankara'da tarihi NATO Zirvesi... "Tarihin en kritik zirvesi" mesajı! Liderler buluşuyor... Beklentiler neler, Türkiye nasıl konumlanacak? 2026 Dünya Kupası heyecanı başlıyor! Milliler Dünya sahnesinde... Dünya kupası Türkiye markasını nasıl güçlendirecek? Dünya Kupası'nda yeni kurallar, TFF'nin radikal kararı... Milyonları ilgilendiren karar! Süresiz nafaka dönemi bitti! Yeni sistem nasıl olacak, süreç nasıl işleyecek? Yalnızlığa karşı mücadele: Huzur evi değil, arkadaş evi... 26 kadın el ele verdi, yalnız kalmamanın formülünü buldu! Ben'ce Kadir Kaymakçı, Prof. Dr. Nuran Yıldız ve Ayşe Böhürler sunumuyla Habertürk'te! Daha Az Göster