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        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez oğlunun mezuniyetinde gözyaşlarını tutamadı

        Jennifer Lopez oğlunun mezuniyetinde gözyaşlarını tutamadı

        Jennifer Lopez, liseyi bitiren oğlunun mezuniyet töreninde çok duygulandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 12:03 Güncelleme:
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        Jennifer Lopez, 18 yaşındaki ikiz çocuklarından, oğlu Max'in lise mezuniyet törenini izlerken duygusal anlar yaşadı.

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        Lopez'e mezuniyet töreninde, kızı Emme, annesi Guadalupe Lopez ve babası David Lopez eşlik etti.

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        Törende Lopez'in eski eşi ve çocuklarının babası Marc Anthony'nin olmaması dikkat çekti.

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        Lopez, gözyaşlarına hakim olamadığı mezuniyet töreninde, oğluna sarılarak onu kutladı.

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        Ünlü şarkıcı, oğlu Max'in öğretmenine de sarılarak teşekkür etti.

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        Lopez, ailesi, oğlunun arkadaşları ve öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

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        56 yaşındaki şarkıcı, kısa süre önce katıldığı Jimmy Kimmel'ın talk show programında, ikizleri Max ve Emme'nin üniversiteye gideceklerini ve artık evden ayrılacaklarını anlatmıştı.

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        Lopez, çocuklarının ayrı üniversitelere gideceklerini ve ünlü olması nedeniyle bir kargaşaya yol açsa bile, onların yurt odalarına taşınmalarına yardım etmeyi planladığını söylemişti.

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        #Jennifer Lopez
        #mezuniyet
        #jennifer lopezin çocukları
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