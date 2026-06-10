Jennifer Lopez oğlunun mezuniyetinde gözyaşlarını tutamadı
Jennifer Lopez, liseyi bitiren oğlunun mezuniyet töreninde çok duygulandı
Jennifer Lopez, 18 yaşındaki ikiz çocuklarından, oğlu Max'in lise mezuniyet törenini izlerken duygusal anlar yaşadı.
Lopez'e mezuniyet töreninde, kızı Emme, annesi Guadalupe Lopez ve babası David Lopez eşlik etti.
Törende Lopez'in eski eşi ve çocuklarının babası Marc Anthony'nin olmaması dikkat çekti.
Lopez, gözyaşlarına hakim olamadığı mezuniyet töreninde, oğluna sarılarak onu kutladı.
Ünlü şarkıcı, oğlu Max'in öğretmenine de sarılarak teşekkür etti.
Lopez, ailesi, oğlunun arkadaşları ve öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
56 yaşındaki şarkıcı, kısa süre önce katıldığı Jimmy Kimmel'ın talk show programında, ikizleri Max ve Emme'nin üniversiteye gideceklerini ve artık evden ayrılacaklarını anlatmıştı.
Lopez, çocuklarının ayrı üniversitelere gideceklerini ve ünlü olması nedeniyle bir kargaşaya yol açsa bile, onların yurt odalarına taşınmalarına yardım etmeyi planladığını söylemişti.