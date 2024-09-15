Zaman Zaman Ben Affleck, Jennifer Lopez'in çocuklarıyla bir araya geliyor, bazen de Lopez, Affleck'in çocuklarına annelik yapıyordu. Hatta Lopez, ayrılmalarından sonra da ağustoas ayında Affleck'in oğlu Samuel ile Affleck için doğum günü hediyesi almak üzere buluşmuştu.

Ben Affleck'in de Jennifer Garner ile evliliğinden 18 yaşında Violet, 15 yaşında Seraphina ve 12 yaşında Samuel adında 3 çocuğu bulunuyor.