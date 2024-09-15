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        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez ve Ben Affleck ayrılık sonrası çocuklarıyla yeniden bir arada - magazin haberleri

        Jennifer Lopez ve Ben Affleck ayrılık sonrası yeniden bir arada

        İki yıllık evliliklerini geçen ay açtıkları boşanma davasıyla noktalayan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, yeniden bir arada görüntülendi. Birbirlerinin önceki evliliklerinden olan çocuklarıyla iyi ilişki kuran çift, çocuklarıyla birlikte öğle yemeği buluşması gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2024 - 11:22 Güncelleme: 15.09.2024 - 11:22
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        Jennifer Lopez ile Ben Affleck çifti, ayrılsalar da önceki evliliklerinden olan çocuklarıyla karşılıklı olarak kurdukları iyi ilişkiyi sürdürüyor. İkili, çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman geçirirken objektiflere takıldı.

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        Ben Affleck, önceki eşi Jennifer Garner'dan olan 15 yaşındaki Seraphina ve 12 yaşındaki Samuel'i; Lopez de eski eşi Marc Anthony'den olan 16 yaşındaki ikizleri Max ve Emme'yi Beverly Hills'te öğle yemeği yemek için bir araya getirdi.

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        55 yaşındaki Lopez ve 52 yaşındaki Ben Affleck, Jennifer Lopez'in 20 Ağustos'ta açtığı boşanma davası sonrası ilk kez yan yana görüntülendi.

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        Çift hakkında aylar öncesinden ayrılık söylentileri çıkmış ancak bir türlü doğrulanmamıştı. Boşanma dilekçesinden öğrenilen bilgiye göre 16 Temmuz 2022'de evlenen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 26 Nisan 2024'te ayrılmıştı. Ayrılıklarının nedeni olarak 'şiddetli geçimsizlik' gösteriliyordu.

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        2021'de yeniden birlikte olmaya başlayan ve bir yıl sonra da evlenen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, birliktelikleri boyunca birbirlerinin önceki evliliklerinden olan çocuklarıyla yakın ilişki içinde olmuştu.

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        Zaman Zaman Ben Affleck, Jennifer Lopez'in çocuklarıyla bir araya geliyor, bazen de Lopez, Affleck'in çocuklarına annelik yapıyordu. Hatta Lopez, ayrılmalarından sonra da ağustoas ayında Affleck'in oğlu Samuel ile Affleck için doğum günü hediyesi almak üzere buluşmuştu.

        Ben Affleck'in de Jennifer Garner ile evliliğinden 18 yaşında Violet, 15 yaşında Seraphina ve 12 yaşında Samuel adında 3 çocuğu bulunuyor.

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        Jennifer Lopez ile Ben Affleck, hakkında ayrılık söylentileri mayıs ayında başladı. Affleck, Met Gala'da Lopez'e eşlik etmemişti.

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        Ardından çifti pek çok defa ayrı ayrı görüntülendi. Buna, ikinci evlilik yıl dönümleri ve Jennifer Lopez'in temmuz ayındaki doğum günü partisi de dâhil.

        İkilinin fotoğraflarında evlilik yüzüklerinden vazgeçmiş olmaları dikkat çekmişti.

        #Jennifer Lopez
        #Ben Affleck
        #Ayrılık
        #boşanma
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