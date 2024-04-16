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        Haberler Müzik Jessica, Ajlan Büyükburç'a verdiği sözünü tuttu

        Jessica, Ajlan Büyükburç'a verdiği sözünü tuttu

        Jessica, yeni çalışması 'Mucize Kalbinde'yi müzikseverlerle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 13:49 Güncelleme: 16.04.2024 - 13:49
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        Henüz 14 yaşındayken merhum şarkıcı Ajlan Büyükburç'tan şan eğitimi alan Jessica, yıllar sonra hocasına verdiği sözü tutarak profesyonel olarak müzik dünyasında rol almaya başladı.

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        Geçtiğimiz yıl, sözü müziği yine kendisine ait olan şarkısıyla dinleyicilerle buluşan Jessica, 5 yaşından bu yana şarkı söylemeyi hayal ediyordu. Bugünlere kadar işin mutfağında olan, televizyon dünyasında Ajda Pekkan, Bengü, Vatan Şaşmaz ile çalışan Jessica, sakladığı şarkılarını gün yüzüne çıkarıyor.

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        'Mucize Kalbinde' isimli şarkısının klibinde yönetmen İmre Haydaroğlu ile çalışan Jessica şarkının duygusuna uygun renkli ve eğlenceli bir klip çekti.

        #Jessica
        #Ajlan Büyükburç
        #Mucize Kalbinde
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