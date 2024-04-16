Jessica, Ajlan Büyükburç'a verdiği sözünü tuttu
Jessica, yeni çalışması 'Mucize Kalbinde'yi müzikseverlerle buluşturdu
Henüz 14 yaşındayken merhum şarkıcı Ajlan Büyükburç'tan şan eğitimi alan Jessica, yıllar sonra hocasına verdiği sözü tutarak profesyonel olarak müzik dünyasında rol almaya başladı.
Geçtiğimiz yıl, sözü müziği yine kendisine ait olan şarkısıyla dinleyicilerle buluşan Jessica, 5 yaşından bu yana şarkı söylemeyi hayal ediyordu. Bugünlere kadar işin mutfağında olan, televizyon dünyasında Ajda Pekkan, Bengü, Vatan Şaşmaz ile çalışan Jessica, sakladığı şarkılarını gün yüzüne çıkarıyor.
'Mucize Kalbinde' isimli şarkısının klibinde yönetmen İmre Haydaroğlu ile çalışan Jessica şarkının duygusuna uygun renkli ve eğlenceli bir klip çekti.