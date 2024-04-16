Jessica, Ajlan Büyükburç'a verdiği sözünü tuttu

Geçtiğimiz yıl, sözü müziği yine kendisine ait olan şarkısıyla dinleyicilerle buluşan Jessica, 5 yaşından bu yana şarkı söylemeyi hayal ediyordu. Bugünlere kadar işin mutfağında olan, televizyon dünyasında Ajda Pekkan, Bengü, Vatan Şaşmaz ile çalışan Jessica, sakladığı şarkılarını gün yüzüne çıkarıyor.