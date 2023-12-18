Jessica Chastain'in Robin Williams pişmanlığı

ABD'li oyuncu ve yapımcı Jessica Chastain, geçmişiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Bekâr bir anne tarafından yetiştirilen 46 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, ailesinde üniversite diploması alan ilk kişi olduğunu söyledi.

Jessica Chastain, ayrıca 'The View' adlı sohbet programının son bölümünde Robin Williams ile ilgili bir itirafta bulundu. Chastain, Williams'ın cömertçe verilen tam bursu olmasaydı eğitimini tamamlayamayacağını söyledi.

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"TÜM MASRAFLARIMI KARŞILARDI"

Jessica Chastain, bu burstan bahsederken, "Her iki yılda Robin Williams bursu bir öğrenciye verilirdi ve bu burs benim tüm eğitim masraflarımla barınma masraflarımı karşıladı, Noel'de eve gidip ailemi görebilmemi sağladı" diye konuştu.

Jessica Chastain, "Bu çok güzel bir şeydi" dedi ve bursun aynı zamanda okul kitaplarını ve yemeğini de karşıladığını belirtti. Chastain, "Her yıl, bilirsiniz, 'teşekkür ederim' demek için ona not yazdım ama onunla hiç tanışamadım" diye devam etti.