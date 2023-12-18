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        Haberler Dünyadan Jessica Chastain'in Robin Williams pişmanlığı - Magazin haberleri

        Jessica Chastain'in Robin Williams pişmanlığı

        Jessica Chastain, üniversiteyi Robin Williams bursu sayesinde bitirdiğini açıkladı. Oscar ödüllü oyuncu, yıllar sonra 2014'te hayata veda eden Williams'la ilgili en büyük pişmanlığını itiraf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 10:33 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:33
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        ABD'li oyuncu ve yapımcı Jessica Chastain, geçmişiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
        Bekâr bir anne tarafından yetiştirilen 46 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, ailesinde üniversite diploması alan ilk kişi olduğunu söyledi.

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        Jessica Chastain, 2000'lerin başında Manhattan'ın ünlü Juilliard Okulu'ndan oyunculuk alanında Güzel Sanatlar Lisans Programı'nı bitirmiş.

        Jessica Chastain, ayrıca 'The View' adlı sohbet programının son bölümünde Robin Williams ile ilgili bir itirafta bulundu. Chastain, Williams'ın cömertçe verilen tam bursu olmasaydı eğitimini tamamlayamayacağını söyledi.

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        "TÜM MASRAFLARIMI KARŞILARDI"

        Jessica Chastain, bu burstan bahsederken, "Her iki yılda Robin Williams bursu bir öğrenciye verilirdi ve bu burs benim tüm eğitim masraflarımla barınma masraflarımı karşıladı, Noel'de eve gidip ailemi görebilmemi sağladı" diye konuştu.

        Jessica Chastain, "Bu çok güzel bir şeydi" dedi ve bursun aynı zamanda okul kitaplarını ve yemeğini de karşıladığını belirtti. Chastain, "Her yıl, bilirsiniz, 'teşekkür ederim' demek için ona not yazdım ama onunla hiç tanışamadım" diye devam etti.

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        Jessica Chastain, daha sonra Robin Williams ile ilgili bir anısını şu sözlerle anlattı: Sonra bir keresinde Los Angeles'taydım... Robin restorana girdi, oturup yemek yemeye başladı. Masadaki arkadaşım 'Gidip merhaba demelisin, gidip onunla konuşmalısın' dedi.

        Jessica Chastain, "Utangaç" olduğunu ve "Mrs. Doubtfire" ile tanınan yıldızı rahatsız etmek istemediğini, oyuncunun kısa süre sonra ayağa fırlayıp restorandan koşarak çıktığını anlattı. "Bir şeye geç kalmış olmalı" diyen Chastain, peşinden koşmak için ayağa fırladığını fakat sonra kendisini durdurduğunu da sözlerine ekledi.

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        "BUNDAN HEP PİŞMANLIK DUYDUM"

        Jessica Chastain, "Ona saldıran bir deliymiş gibi görünmek istemedim" dedi. Chastain daha sonra bu hareketinden pişman olduğunu "Ve bundan hep pişmanlık duydum çünkü hiçbir zaman yüz yüze teşekkür etme fırsatım olmadı" sözleriyle ifade etti.

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        'The View'un ortak sunucusu Whoopie Goldberg, 2014'te 63 yaşında intihar eden Robin Williams için "Bir aktör olarak oyuncuları severdi.Her zaman insanların, kendisinin belki de istediği şekilde gerçekleştiremediği fırsatlara erişmesini isterdi, dolayısıyla bunun onun için özel olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: AA, AP

        #Jessica Chastain
        #Robin Williams
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