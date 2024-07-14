Jesus Navas, milli takımı bırakacağını açıkladı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere ile final maçına çıkacak olan İspanya Milli Takımı'nın 38 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Jesus Navas, milli takım kariyerinde sona geldi.

Jesus Navas, Avrupa Şampiyonası finalinin ardından İspanya Milli Takımı'ndan emekli olacağını açıkladı.

MİLLİ TAKIM'A VEDA AÇIKLAMASI

2008 yılından bu yana İspanya Milli Takımı'nda forma giyen Navas yaptığı açıklamada, "Futbolda ve milli takımda yaptığım her şeyden çok memnunum. 38 yaşında burada olmak benzersiz ve inanılmaz bir şey. Son kez burada sahada olacağım." dedi.

Jesus Navas ayrıca gelecek yıl sonunda kulüp kariyerini de noktalayacağını belirtti.