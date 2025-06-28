Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler: Fenerbahçe sona yakın!
Yeni sezon için forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bir süredir Sarı-Lacivertlilerin gündeminde olan Jhon Duran flaş bir gelişme yaşandı. Kolombiyalı golcünün transferinde sona gelindiği belirtilirken oyuncunun hafta içi İstanbul'a geleceği aktarıldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Jhon Duran'da flaş bir gelişme yaşandı.
DAZN'dan Orazio Accomando'nun haberine göre; sarı-lacivertli ekip, Kolombiyalı forvette mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Haberde, Duran'ın transferi bitirmek için pazartesi akşama İstanbul'a gelme olasılığının olduğu aktarıldı.
Öte yandan Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki golcüyü 1 ile 2 yıllık satın alma opsiyonlu kiralayacağı bildirildi. Aynı zamanda Duran'ın maaşının 15 milyon Euro ve 1.5 milyon Euro şampiyonluk bonusu olduğu bildirildi.
TFF'NİN YENİ KURALINA UYUYOR
Sarı lacivertliler transferin bitmesi halinde, Kolombiyalı golcüyü TFF'nin gelecek sezon başlayacak olan 12+2 kuralındaki iki 23 yaş altı oyuncudan biri olarak kadrosuna yazabilecek.
Ocak ayında 77 milyon Euro bedelle Aston Villa'dan Al Nassr'a transfer olan Kolombiyalı yıldız, çıktığı 18 maçta 12 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Geçtiğimiz sezon Aston Villa ve Al-Nassr'da olmak üzere toplamda 47 resmi maça çıkan Jhon Duran, 24 gol kaydetti.